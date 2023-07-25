"Средствами ПВО сбить невозможно": в Воздушных силах объяснили, чем особенны "Ониксы" (видео)

Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения надводных целей, но применяются россиянами для обстрелов прибрежных зон. Спикер Юрий Игнат рассказал, почему такие боеприпасы редко попадают в сводки ВСУ и могут быть неуязвимыми для ПВО.

"Оникс" — ракета, предназначенная для надводных целей. Из-за ее особой траектории полета у сил противовоздушной обороны значительно меньше шансов сбить боеприпас. Об этом в эфире телемарафона 25 июля рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он объяснил, что каждая ракета имеет свои характеристики и назначение, однако ВС РФ не всегда применяют боеприпасы для уничтожения "типичных" целей. П-800 "Оникс" не является исключением.

"Их основное назначение — это уничтожение именно надводных целей, то есть кораблей противника, но по береговой зоне они уже не впервые их применяют", — отметил Игнат.

Спикер объяснил, что "Оникс" реже других ракет упоминается в сводках Воздушных сил из-за нечастого применения врагом. По словам военного, российские войска наносят удары этими ракетами только по прибрежной зоне, в частности в Николаевской и Одесской областях.

"Х-22 также создавалась именно для уничтожения морских авианосных групп, но оккупанты тоже сегодня применяют сегодня их по Кременчугским торговым центрам, по жилым домам в Днепре", — подчеркнул Игнат.

Он рассказал, что модернизировать можно любую ракету. По словам спикера, РФ не дорабатывает старые ракеты, а создает на их базе другую — новую. В результате новый боеприпас имеет увеличенную дальность и, возможно, точность.

Также представитель Воздушных сил объяснил, из-за какой особенности "Ониксы" сложно сбивать силам ПВО. Он описал, что на старте такая ракета поднимается на более 10 тысяч метров и летит к цели, однако позже прижимается к воде.

"Чем выше она летит, тем дальше она полетит", — подчеркнул Игнат.

По словам спикера, если ракета сразу приблизится к земле — дистанция сократится вдвое.

"То есть на высоте это может быть 600 километров, а если будет лететь 10-15 метров над водой, это будет до 300 километров. Такая дальность применения этой ракеты", — проинформировал военный.

Игнат назвал "классикой применения" ракет "Оникс" траекторию, когда половину пути боеприпас пролетает высоко и перед заходом на цель опускается ближе к воде — на высоту 10-15 метров.

"Обычными средствами противовоздушной обороны на такой высоте ее сбить невозможно", — добавил он.

Комментарий Юрия Игната

Напомним, ракеты "Оникс" имеют боевую часть 200 килограмм и поражают цели на скорости примерно 2448 км/ч. Обновленная версия "Оникс-М" имеет заявленную дальность 800 километров.

Ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что на "Оникс" имеют влияние средства радиоэлектронной борьбы. По его словам, не все ракеты долетают до цели, но часть долетает.