РФ отказалась от идеи победить Украину, а Китай отмалчивается, — экс-разведчик MI6 (видео)

По словам Кристофера Стила, то, что сейчас происходит, — это, в сущности, атаки на свободную торговлю. А Китай — хотя и считается главным импортером зерна из Украины — предпочитает не комментировать обстрелы.

Россия "практически" отказался от идеи победить Украину военными методами. Об этом заявил бывший офицер британской разведки MI6 Кристофер Стил, передает Sky News.

"То, что мы сейчас наблюдаем, — это атаки на свободную торговлю. Путин определенно вознамерился повлиять на то, как работает мировой рынок и западная система. Россия практически отказалась от идеи победить в Украине конвенциональными военными методами", — сказал бывший сотрудник британской разведки.

РФ не достигла целей войны в Украине

Он добавил, что Россия не достигла своих целей, а оккупационные войска деморализованы и ими недолжным образом управляют.

Бывший офицер британской разведки MI6 Кристофер Стил — о войне в Украине

По его словам, также наблюдаются сложности в высшем военно-политическом руководстве страны, ряд высокопоставленных генералов высказываются против ведения военных действий в Украине.

Подобного разделения среди украинского руководства не наблюдается, отметил он.

Китай отмалчивается

Примечательно, что, хотя и существенная часть зерна, которое подвергается обстрелам, поставляют в Африку, Китай все же остается крупнейшим импортером украинских зерновых.

Обстрел портовой инфраструктуры на Дунае 24 июля, снятый с румынского берега. Видео опубликовано СМИ Румынии

"Почему Пекин не делает громких заявлений относительно обстрелов украинских портов, остается загадкой, учитывая то, что КНР — основной бенефициар поставок зерна. Но определенно здесь также примериваются и другие факторы", — отметил Стил.

Напомним, что 25 июля в Воздушных силах объяснили особенности российских ракет "Ониксы", которые невозможно сбить средствами ПВО.

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