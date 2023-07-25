Истребитель РФ неудачно атаковал американский БПЛА Reaper в Сирии: в США отреагировали

Российский самолет опасно приблизился к беспилотнику и повредил его винт. Однако американским операторам удалось вернуть машину на базу.

Российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника MQ-9 Reaper над Сирией и выпустил по нему сигнальные ракеты. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июля, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя ВВС США.

"Одна из российских ракет попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — заявил глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

По его словам, одному из членов экипажа, который управлял беспилотником дистанционно, удалось удержать его в воздухе и вернуть на базу.

Напомним, 5 июля в Центре воздушных сил США сообщили, что российские самолеты пытались сбить американские беспилотники MQ-9 Reaper над Сирией. Три MQ-9 выполняли миссию против целей ИГИЛ. Три российских истребителя начали преследовать беспилотники и сбросили несколько парашютных ракет перед ними.

Командующий ВВС США Алексус Гринкевич 14 июня заявил, что Россия продолжает "давить" на американское присутствие в Сирии. В ответ американские ВВС дополнительно направили в регион самолеты F-22 Raptor.

14 марта генерал ВВС США Джеймс Хекер сообщил, что российский самолет Су-27 сбросил топливо перед американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем, а затем задел его, что привело к падению БПЛА.