Не только яйца по 17 грн: в Минобороны постоянно выявляют схемы коррупции, — глава САП

По словам Александра Клименко, в одном из случаев МО закупило по завышенной цене оружие у посреднической фирмы, которая была связана с Россией.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследуют большое количество случаев коррупции в Министерстве обороны (МО). Об этом рассказал глава САП Александр Клименко в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном 25 июля.

По словам Клименко, расследования касаются закупок продуктов питания, оружия, средств защиты и контрактов на ремонты.

Так, помимо расследования, касательно закупки яиц по 17 гривен за штуку, существует еще множество схем МО Украины.

В частности, в одном из случаев министерство закупило оружие по завышенной цене у посредников, которые были связаны с российскими властями. Кроме того, САП и НАБУ также расследуют случаи, когда МО не выплачивало деньги поставщикам, хотя уже произвело полную предоплату.

Также Клименко привел привел пример, когда одна компания предлагала большой перечень продуктов питания по цене, которая была намного ниже рыночной на наиболее ходовые продукты такие, как картофель или морковь, а также намного ниже рыночной на те продукты, которые до солдат на практике не доходят.

"Но потом начинаются чудеса: компания выигрывает тендер благодаря предложенной низкой цене, а фактически поставляет только самые дорогие продукты. А самые дешевые, какие у нее были в каталоге, нет", — рассказал Клименко.

Глава САП Александр Клименко заявил, что расследования находятся на активной стадии и что в скором времени будут опубликованы первые результаты.

Клименко также отметил, что в Украине действует презумпция невиновности, поэтому никого не будут судить до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств.

Однако Клименко подчеркнул, что в Министерстве обороны постоянно выявляют схемы коррупции, и что САП и НАБУ будут продолжать расследовать эти случаи. Он также заявил, что САП и НАБУ работают над тем, чтобы улучшить систему закупок в МО и сделать ее более прозрачной.

Напомним, 19 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что народные депутаты могут ограничить распоряжение бюджетными средствами на местах.

14 июня стало известно о скандальной закупке Днепровской районной госадминистрацией Киева 300 кожаных барабанов на сумму более 890 тысяч гривен.