Спасали больше суток: в Константиновке от кассетных боеприпасов РФ умер еще один ребенок (видео)

По словам главы Донецкой области, медики сутки спасали жизнь ребенка, пострадавшего от удара кассетными боеприпасами ВС РФ — он умер вечером 25 июля.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о еще одном ребенке, который погиб от удара кассетных боеприпасов ВС РФ по водоему в Константиновке. Ребенок перенес реанимационные мероприятия и операции, но спасти его не удалось. Об этом чиновник рассказал во время эфира Всеукраинского телемарафона, фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале.

По словам Кириленко, погибла девочка 2011 года рождения. Чиновник подытожил, что по состоянию на вечер 25 июля от обстрела кассетными зарядами, выпущенными из РСЗО "Смерч", погибли три человека: кроме 12-летней девочки, это еще 28-летний мужчина и 10-летний мальчик.

Также чиновник отметил, что матери погибшего мальчика стало хуже и ее перевели в лечебное учреждение в другую область.

Гражданское население должно обязательно эвакуироваться из мест вблизи линии фронта, напомнил чиновник. Особенно если это семьи с детьми. У местной власти есть наработанный алгоритм, есть маршруты вывоза — нужно обратиться за помощью и получить ее.

В завершение Кириленко сказал несколько слов об Андреевке — сообщалось об освобождении села южнее Клещиевки под Бахмутом. Он не знает, остались ли там мирные люди, которые нуждаются в эвакуации: "Сейчас в пределах и за пределами населенного пункта продолжаются боевые действия, и это фактически выжженная земля. Поэтому пока не могу сказать, есть ли там население — там невозможно находиться".

Отметим, ВС РФ обстреляли Константиновку днем 24 июля. Место удара — водоем, возле которого находились семьи с детьми. Россияне применили кассетные боеприпасы, от которых пострадали девять человек. В первые часы после происшествия было известно о семи раненых и двух погибших.

Напоминаем, в Клещиевке бойцы ВСУ устроили засаду на БТР армии РФ. В результате удачной спецоперации двух подразделений враг потерял 12 человек живой силы и одну бронемашину.

Также стало известно о визите генерала Александра Сырского на Бахмутский и Лиманский отрезки фронта. Командующий Сухопутными войсками узнал о реальной ситуации на линии боев, чтобы спланировать следующие действия Сил обороны.