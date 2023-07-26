Медленные темпы контрнаступления ВСУ ставят Байдена в неудобное положение в США, — WSJ

По словам журналистов, Байден поставил свои внешнеполитические полномочия на конфликт, который он описывает как битву между демократией и авторитаризмом.

Медленные темпы продвижения украинских войск при контрнаступлении ослабляют на Западе надежды на то, что боевые действия в Украине скоро закончатся и начнутся переговоры. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, даже лишь потенциальная тупиковая ситуация может поставить президента США Джо Байдена в неудобное положение. Так, его стратегия по выделению Украины военной помощи на миллиарды долларов, чтобы Киев мог вести переговоры с Москвой с позиции силы, может оказаться под угрозой.

Издание пишет, что сейчас у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать поставлять оружие.

Как сказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо. Он также отметил, что отказ от помощи Украине и допущение хотя бы частичной победы России было бы характерным провалом внешней политики Байдена, который затмил бы провальный вывод войск из Афганистана.

В материале говорится, что Байден поставил свои внешнеполитические полномочия на конфликт, который он описывает как битву между демократией и авторитаризмом.

Напомним, что 23 июля у Байдена оценили перспективу отправки истребителей F-16 в Украину. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, пока что ведется работа над программой обучения для украинских пилотов, поэтому о предоставлении многоцелевых истребителей пока говорить рано.

Также 22 июля в Белом доме заявили, что Зеленский и Байден обсуждают поставки ракет ATACMS Украине. Как заявил представитель администрации Байдена Джейк Салливан, Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления ВСУ.