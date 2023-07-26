Секретные сделки с РФ помогают Ким Чен Ыну финансировать ядерную программу КНДР, — СМИ

По словам журналистов, Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею впервые с 2020 года.

Глава КНДР Ким Чен Ын нашел новые способы пополнить свою опустошенную казну за счет РФ. Эти деньги позволяют ему финансировать свою ядерную программу. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, Российская Федерация впервые с 2020-го года возобновила поставки нефти в Северную Корею. Более того, ранее Россия отправляла в КНДР зерно. На Западе предполагают, что взамен Пхеньян дает Москве боеприпасы для войны с Украиной. Хотя в Северной Корее это отрицают.

Сообщается, что у КНДР есть миллионы 152-мм артиллерийские снаряды, которые нужны России, так как они совместимы с вооружением советских времен.

Как считает эксперт по вооружениям Джуст Олиманс, в Пхеньяне ухватятся за возможность избавиться от части своих запасов по высокой цене. По оценкам экономистов, если бы Северная Корея продавала снаряды по 1000 долларов за штуку, продажа 250 000 снарядов равнялась бы примерно 1% ее ВВП.

Издание пишет, что Северной Корее также помогает Китай. Кроме того, Пхеньян вместе с Москвой занимаются киберпреступностью. Именно это помогает Ким Чен Ыну обеспечивать стабильность экономики для функционирования его страны.

В материале сказано, что Россия и Китай демонстрируют свою поддержку Пхеньяну, отправляя делегации из высокопоставленных чиновников. Кроме того, страны занимаются скрытой торговлей, так как находятся под санкциями ООН. Торгуют они с Северной Кореей.

Напомним, что российские СМИ заявили, что Шойгу собрался в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны. Так, 26 июля в КНДР начнутся памятные мероприятия, посвященные окончанию войны, которую они называют Отечественной освободительной. Ожидается, что на "празднование" также прибудет топ-чиновник из Китая.

Кроме того, 11 июля у Ким Чен Ына отреагировали на поставку Украине кассетных боеприпасов. По мнению представительницы КНДР Чхве Сон Хуэй, поставки Киеву запрещенных в ряде стран боеприпасов подтолкнут мир к новой катастрофе. После масштабного вторжения войск РФ в Украину Пхеньян установил более тесные связи с Москвой.