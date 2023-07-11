"Преступный акт": у Ким Чен Ына отреагировали на поставку Украине кассетных боеприпасов

По мнению представительницы КНДР Чхве Сон Хуэй, поставки Киеву запрещенных в ряде стран боеприпасов подтолкнут мир к новой катастрофе. После масштабного вторжения войск РФ в Украину Пхеньян установил более тесные связи с Москвой.

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Глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй (Choe Son Hui) назвала решение Вашингтона предложить Киеву кассетные боеприпасы "опасным преступным актом", который необходимо остановить. Об этом сообщает Sky News.

Государственные СМИ Северной Кореи цитируют слова министра о том, что она решительно осуждает решение США предоставить Украине "оружие массового поражения как опасное преступное деяние". По мнению представительницы КНДР, это подтолкнет мир к новой катастрофе.

"Настоятельно требую, чтобы оно было немедленно отозвано", — заявила министр.

Чхве Сон Хуэй отметила, что президент США Джо Байден признал, что решение о передаче кассетных боеприпасов далось ему непросто — свидетельствует о том, что он осознавал катастрофические последствия применения кассетных боеприпасов.

После масштабного вторжения российских войск в Украину Пхеньян установил более тесные связи с Москвой и поддержал захватнические действия ВС РФ в Украине.

Анонс поставок кассетных боеприпасов Киеву вызвал противоречивые отклики в мировом сообществе, поскольку такие вооружения запрещены в более чем 100 странах. Украина же получит их в рамках пакета помощи на 800 миллионов долларов как временную меру на период контрнаступления.

Напомним, что, согласно официальному комментарию Киева, кассетные боеприпасы помогут деоккупировать захваченные россиянами территории, но на территории РФ они применяться не будут.

Также сообщалось о том, какие именно кассетные бомбы получит Украина: это могут быть противопехотные, зажигательные, противоэлектрические и прочие снаряды американского производства.