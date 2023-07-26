В США возродили проект Catalina Второй мировой в поисках самолета для войны на воде (фото)

В потенциальной войне с Китаем аэродромы станут первыми целями для КНР, поэтому Штатам нужен самолет, который сможет приземляться на воду. Catalina II может стать такой разработкой.

Американская компания из Флориды планирует превратить культовый гидросамолет времен Второй мировой войны в современное изделие, которое должно выполнять воздушно-десантные операции. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет-амфибия следующего поколения (NGAA) — это проект двойного турбовинтового самолета-амфибии, который базируется на Catalina времен Второй мировой войны. Среди его задач были: морское патрулирование, транспортировка, а также проведение поисково-спасательных операций.

"NGAA Catalina II — это современная амфибия с усовершенствованными двигателями и авионикой, которая будет обеспечивать возможности, которых сегодня не может предоставить ни одна другая амфибия", — заявил президент Catalina Aircraft Лоуренс Рис.

Catalina во время Второй мировой войны

Именно эта компания имеет сертификаты PBY-5 для создания самолетов-амфибий. В издании пишут, что разработка самолета Catalina может быть очень своевременной, потому что США ищут самолеты, независимые от взлетно-посадочных полос. Потому что в случае войны с Китаем, аэропорты и аэродромы, вероятно, станут первыми целями.

Командование специальных операций ВВС США сейчас испытывает то, что называется MC-130J Amphibious Capability или MAC. Это переоборудованный в гидросамолет МС-130J. Однако, до начальной демонстрации этой концепции осталось как минимум два-три года. Однако гидросамолет будет ограниченным в возможностях, если сравнить с будущим Catalina II. Потому что Catalina потенциально сможет работать в бурных водах. Оба борта могут друг друга дополнять.

В Catalina Aircraft заявили, что разрабатывают два варианта Catalina II, один для коммерческих клиентов, а другой для военных. Военный самолет будет иметь 18 143 кг взлетной массы, двойной турбовинт и поддержка правительственных и военных концепций операций. Самолет сможет работать при высоте волны до 0,9 метра и скорости ветра до 10 узлов.

Первый самолет должны передать в армию США до 2029 года. Взлетать он сможет с воды, песка, озер, рек, заливов или обычной взлетно-посадочной полосы.

Напомним, 25 июля Польша объявила о приобретении самолетов Saab 340 дальней разведки.