Контракт на $58 млн: Польша получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг (фото)

По данным производителя, Saab 340 AEW предоставляет подробную картину происходящего на земле. Это одна из самых распространенных систем воздушного наблюдения.

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Польша подписала контракт на покупку двух шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW-300, стоимость контракта исчисляется примерно 600 млн шведских крон (57,81 млн долларов). Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"Благодаря этому восточный фланг НАТО укрепится, а воздушное пространство Польши станет безопаснее", — написал министр.

Польша планирует потратить около 4% внутреннего валового продукта на оборону в текущем году, чтобы модернизировать вооруженные силы.

Самолеты раннего обнаружения Saab 340

Турбовинтовые самолеты Saab 340 оснащены усовершенствованным радаром Saab Erieye. По контракту Швеция также получит наземное оборудование, средства логистики и услуги поддержки внутри страны, говорится в пресс-релизе компании. Период действия контракта — с 2023 по 2025 гг.

Самолет раннего обнаружения Saab 340

"На протяжении многих лет Saab тесно сотрудничала с Минобороны Польши. Мы гордимся дальнейшим укреплением отношении с Воздушными силами, которые получат возможности систем и сети раннего обнаружения", — отмечается в публикации.

Saab 340 AEW в сочетании с наземным оборудованием, предоставляет подробную картину происходящего на земле. Данные могут использоваться и в военных, и в гражданских целях — для разведки и спасательных операций.

Самолеты Saab 340 AEW раннего обнаружения в различных комплектациях поставлялись в 9 стран. Это одна из самых распространенных системы наблюдения в мире, согласно информации, опубликованной официальным сайтом шведской компании.

Напомним, что, накануне, 24 июля, Испания отправила в Украину еще четыре танка Leopard 2 и броневики М-113. На корабле, вышедшем из порта Сантандер, также плывут машины скорой помощи, грузовики и боеприпасы. На днях в Польшу из Испании прибыл еще и полевой госпиталь для украинских защитников.

Также сообщалось, что к концу года у РФ может появиться в разы больше дронов, чем сейчас. По данным американской разведки, Иран строит завод БПЛА в Татарстане.