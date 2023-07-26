Россияне, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов РФ, получают должности в силовых структурах вместо местных.

Коллаборационистам из российских силовых структур на Луганщине начали раздавать повестки и направлять на передовую. Об этом информирует Луганская областная военная администрация в Facebook.

В сообщении говорится о том, что российские оккупанты придумали простой способ освободить месяц "под своих людей", которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов РФ. Таким образом местных, которые предали Украину, захватчики лишают руководящих должностей.

"Предатели никому не нужны", — отметили в ОВА.

Жители города Северодонецк регулярно жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Российские пропагандисты сообщают, что недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям.

В ОВА отметили, что еще в прошлом году один из домов по улице Гагарина "ремонтировали". Окна были установлены значительно меньшего размера и неравномерно. Кое-где оккупанты сняли двери в домах, которые затем установили выборочно, а подъезды вообще остались без них.

Системы водо- и теплоснабжения функционируют в полудемонтированном состоянии. Работы по их восстановлению приостановлены уже несколько месяцев. Местные жители говорят, что до "вмешательства" ремонтников дом был в лучшем состоянии.

"Не очень им нужно и гражданское население. Ну, разве что до так называемых "первых выборов", — сообщает ОВА.

Напомним, 20 июля хакеры раскрыли имена коллаборационистов, которые вывозили детей из Луганска в Россию. По информации команды KibOrg, украинских детей похищают и пристраивают в семьи представители оккупационных властей "ЛНР", чьи имена известны СБУ. Часть непубличных документов, которые фигурировали в расследовании, передана украинским правоохранителям.