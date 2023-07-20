Кто вывозил украинских детей из Луганска: хакеры раскрыли имена коллаборантов

По информации команды KibOrg, украинских детей похищают и пристраивают в семьи представители оккупационной власти "ЛНР", чьи имена известны СБУ.

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Команда KibOrg назвала имена людей, причастных к незаконному вывозу украинских детей на территорию РФ. Среди них представители оккупационной власти. Информацию о них команда KibOrg опубликовала в своем расследовании.

Часть непубличных документов, которые фигурировали в расследовании, переданы украинским правоохранителям и в будущем лягут в основу доказательной базы в Международном уголовном суде.

Кто причастен

По информации хакеров, депортацией украинских детей, а также передачей их личных дел с последующим усыновлением занимается большая структура людей в районных отделах по делам семьи и детей на территории временно оккупированной Луганской области. У большинства фигурантов есть российские паспорта, потому информацию о них удалось найти в "слитых" в сеть базах данных, в том числе российского портала "ГосУслуги".

Среди тех, кто причастен к похищению украинских детей, хакеры называют представителей оккупационной власти. А именно "министра труда и социальной политики ЛНР" Малахову Светлану Анатольевну и "уполномоченную по правам ребенка ЛНР" Швенк (Мищенко) Инну Владимировну. Также упоминается имя Черенковой Светланы Анатольевны, с 2016 года занимающей должность так называемой "начальницы управления по делам семьи, детей и молодежи ЛНР".

В начале июля хакерам удалось попасть на закрытую видеоконференцию, где представители оккупационной власти обсуждали судьбы незаконно вывезенных украинских детей. Там Черенкова отмечала, что именно работники районных отделов прилагают усилия для устройства детей в семьи.

По ее словам, на 7 июля на территории временно оккупированной Луганской области в приемных семьях воспитывается 196 детей, еще 83 украинских ребенка находятся в детских домах семейного типа, более 2500 — в опекунских семьях.

Кто "пристраивает" детей в семьи

Среди сотрудников районных отделов "ЛНР", причастных к похищению украинских детей, команда KibOrg называет "исполняющую обязанности главы администрации" Репку Антонину Геннадиевну, прописанную в Лисичанске. Также в расследовании фигурируют имена Нестеровой (Гончаровой) Светланы Алексеевны, которая до полномасштабного вторжения РФ в Украину была заместителем начальника отдела образования Лисичанского городского совета, Горбенко Виктории Викторовны — она работала в Управлении социальной защиты населения Лисичанского городского ВГА, Зайцева Дмитрия Валерьевича — был главным специалистом отдела взаимодействия с правоохранительными органами, мобилизационной работы и гражданской защиты.

На фото те, кто занимаются "устройством" детей в семьи в оккупированном Лисичанске

В Сватово устройством детей в семьи занимаются "исполняющая обязанность главы администрации" Русанова Людмила Павловна, "начальницы отдела по делам семьи и детей" Ивлева Татьяна Николаевна, а также Дмитриенко Евгений Сергеевич. По информации хакеров, у мужчины нет высшего образования, но он занимает должность "начальника отдела правового обеспечения и работы с имуществом".

В Старобельске "устроить" детей в семьи помогают экс-руководитель Старобельской "Партии регионов" Пахниц Валерий Михайлович, он занимает должность "и.о. главы администрации", а также Гончаров Александр Николаевич — он передавал российским оккупантам информацию о расположении Вооруженных сил Украины и помогал с размещением. Эти имена хорошо известны СБУ.

Имена некоторых коллаборантов хорошо известны СБУ

Фокус писал 4 июля, что, как заявляют в РФ, на их территории находится 700 тысяч детей, незаконно вывезенных из Украины.

Фокус также рассказывал 19 июня, что депортированным из Украины детям россияне оформляют "временную опеку" вместо "усыновления". При этом в мире не существует международной структуры, которая помогала бы украинцам вернуть вывезенных на территорию РФ детей