Хто вивозив українських дітей із Луганська: хакери розкрили імена колаборантів

За інформацією команди KibOrg, українських дітей викрадають і прилаштовують у сім'ї представники окупаційної влади "ЛНР", чиї імена відомі СБУ.

Related video

Команда KibOrg назвала імена людей, причетних до незаконного вивезення українських дітей на територію РФ. Серед них представники окупаційної влади. Інформацію про них команда KibOrg опублікувала у своєму розслідуванні.

Частину непублічних документів, які фігурували в розслідуванні, передано українським правоохоронцям і в майбутньому вони ляжуть в основу доказової бази в Міжнародному кримінальному суді.

Хто причетний

За інформацією хакерів, депортацією українських дітей, а також передачею їхніх особистих справ з подальшим усиновленням займається велика структура людей у районних відділах у справах сім'ї та дітей на території тимчасово окупованої Луганської області. У більшості фігурантів є російські паспорти, тому інформацію про них вдалося знайти в "злитих" у мережу базах даних, зокрема російського порталу "Держпослуги".

Серед тих, хто причетний до викрадення українських дітей, хакери називають представників окупаційної влади. А саме "міністра праці та соціальної політики ЛНР" Малахову Світлану Анатоліївну та "уповноважену з прав дитини ЛНР" Швенк (Міщенко) Інну Володимирівну. Також згадується ім'я Черенкової Світлани Анатоліївни, яка з 2016 року обіймає посаду так званої "начальниці управління у справах сім'ї, дітей та молоді ЛНР".

На початку липня хакерам вдалося потрапити на закриту відеоконференцію, де представники окупаційної влади обговорювали долі незаконно вивезених українських дітей. Там Черенкова зазначала, що саме працівники районних відділів докладають зусиль для влаштування дітей у сім'ї.

За її словами, станом на 7 липня на території тимчасово окупованої Луганської області в прийомних сім'ях виховується 196 дітей, ще 83 українські дитини перебувають у дитячих будинках сімейного типу, понад 2500 — в опікунських сім'ях.

Хто "прилаштовує" дітей у сім'ї

Серед співробітників районних відділів "ЛНР", причетних до викрадення українських дітей, команда KibOrg називає "виконувачку обов'язків глави адміністрації" Ріпку Антоніну Геннадіївну, прописану в Лисичанську. Також у розслідуванні фігурують імена Нестерової (Гончарової) Світлани Олексіївни, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була заступницею начальника відділу освіти Лисичанської міської ради, Горбенко Вікторії Вікторівни — вона працювала в Управлінні соціального захисту населення Лисичанської міської ВЦА, Зайцева Дмитра Валерійовича — був головним спеціалістом відділу взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

На фото ті, хто займаються "влаштуванням" дітей у сім'ї в окупованому Лисичанську

У Сватовому влаштуванням дітей у сім'ї опікуються "виконувач обов'язків глави адміністрації" Русанова Людмила Павлівна, "начальниця відділу у справах сім'ї та дітей" Івлєва Тетяна Миколаївна, а також Дмитрієнко Євген Сергійович. За інформацією хакерів, у чоловіка немає вищої освіти, але він обіймає посаду "начальника відділу правового забезпечення та роботи з майном".

У Старобільську "влаштувати" дітей у сім'ї допомагають екскерівник Старобільської "Партії регіонів" Пахніц Валерій Михайлович, він обіймає посаду "в.о. глави адміністрації", а також Гончаров Олександр Миколайович — він передавав російським окупантам інформацію про розташування Збройних сил України та допомагав із розміщенням. Ці імена добре відомі СБУ.

Імена деяких колаборантів добре відомі СБУ

Фокус писав 4 липня, що, як заявляють у РФ, на їхній території перебуває 700 тисяч дітей, незаконно вивезених з України.

Фокус також розповідав 19 червня, що депортованим з України дітям росіяни оформляють "тимчасову опіку" замість "усиновлення". При цьому у світі не існує міжнародної структури, яка допомагала б українцям повернути вивезених на територію РФ дітей