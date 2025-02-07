Усе життя допомагав людям: 80-річний Ван Ваньлінь із Китаю врятував понад 700 дітей

Допомагати дітям, які опинилися на вулиці, Ван Ваньлінь почав у 34 роки. Свою зарплату чоловік витрачав на утримання дітей і повернення додому тих, у кого були батьки, повідомляє газета South China Morning Post.

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У провінції Чжецзян на сході Китаю живе 80-річний Ван Ваньлінь. Він прославився тим, що став "батьком" для 700 покинутих дітей, повідомила газета South China Morning Post.

Чоловік ніколи не був одружений і жив без власної родини. Допомагати дітям, які опинилися на вулиці, він почав із 1979 року. Уперше у віці 34 років він зустрів 15-річного підлітка, якого заманили працювати на вугільну шахту і не пускали додому. Спершу Ван відвів його додому і купив йому квиток на поїзд.

Перший випадок із підлітком, як пише видання, врятував життя самого Ваньліня. В молодому віці він став жертвою несправедливості: сусід звинуватив його в крадіжці. Ваньліня змусили зізнатися у злочині й відправили працювати на фермі у віддаленому районі протягом 16 років.

У 1978 році Ваньлінь працював на фабриці і витрачав зарплату на утримання дітей і повернення додому тих, у кого були батьки. Чоловік просив дітей повідомити, чи дісталися і вони до дому.

Десятки дітей без батьків Ваньлінь усиновлював. Як приклад наводиться доля хлопчика на ім'я Юй Хуей. У 12 років він пішов із дому в пошуках роботи, щоб прогодувати сім'ю, яка бідувала. Однак він потрапив у погану компанію підлітків: його змусили красти. Коли Ван знайшов його, Юй шукав їжу на смітнику.

Завдяки тому, що Ваньлінь його врятував, Хуей закінчив професійне училище і переїхав до Шанхая, де побудував успішну кар'єру. Він заробив гроші і побудував двоповерховий будинок для своєї сім'ї.

Ван Ваньліня називають "людиною з великим серцем". Він зберігає листи від усіх 700 дітей, яких вдалося врятувати.

Нагадаємо, в Австралії мати близнюків помітила погіршення поведінки дітей, якщо вони багато часу проводять у телефонах. Відмова від гаджетів призвела до того, що діти стали більше балуватися.

Фокус також писав, як Коннор Лодж з Ессекса дозволив приготувати каву 2-річній доньці. Дівчинка перелила все молоко з чашки на стіл, батьки не стали лаяти її.