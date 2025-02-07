Всю жизнь помогал людям: 80-летний Ван Ваньлинь из Китая спас более 700 детей

Помогать оказавшимся на улице детям Ван Ваньлинь начал в 34 года. Свою зарплату мужчина тратил на содержание ребят и возврат домой тех, у кого были родители, сообщает газета South China Morning Post.

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В провинции Чжэцзян на востоке Китая живет 80-летний Ван Ваньлинь. Он прославился тем, что стал "отцом" для 700 брошенных детей, сообщила газета South China Morning Post.

Мужчина никогда не был женат и жил без собственной семьи. Помогать оказавшимся на улице детям он начал с 1979 года. Впервые в возрасте 34 лет он встретил 15-летнего подростка, которого заманили работать на угольную шахту и не пускали домой. Сперва Ван отвел его домой и купил ему билет на поезд.

Первый случай с подростком, как пишет издание, спасло жизнь самого Ваньлиня. Будучи в молодом возрасте он стал жертвой несправедливости: сосед обвинил его в краже. Ваньлиня заставили признаться в преступления и отправили работать на ферме в отдаленном районе в течение 16 лет.

В 1978 году Ваньлинь работал на фабрике и тратил зарплату на содержание ребят и возврат домой тех, у кого были родители. Мужчина просил детей сообщить, добрались и они до дома.

Десятки ребят без родителей Ваньлинь усыновлял. В качестве примера приводится судьба мальчика по имени Юй Хуэй. В 12 лет он ушел из дома в поисках работы, чтобы прокормить бедствующую семью. Однако он попал в плохую компанию подростков: его заставили воровать. Когда Ван нашел его, Юй искал еду на мусорке.

Благодаря тому, что Ваньлинь его спас, Хуэй окончил профессиональное училище и переехал в Шанхай, где построил успешную карьеру. Он заработал деньги и построил двухэтажный дом для своей семьи.

Ван Ваньлиня называют "человеком с большим сердцем". Он хранит письма от всех 700 детей, которых удалось спасти.

Напомним, в Австралии мать близнецов заметила ухудшение поведения детей, если они много времени проводят в телефонах. Отказ от гаджетов привел к тому, что дети стали больше баловаться.

Фокус также писал, как Коннор Лодж их Эссекса разрешил приготовить кофе 2-летней дочери. Девочка перелила все молоко из чашки на стол, родители не стали ругать ее.