Работники ГСЧС во время ликвидации последствий вражеской атаки попали под российский обстрел (видео)

Работники спасательной службы во время тушения пожара, вблизи Торецка Донецкой области, попали под обстрел российских оккупантов, к счастью обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГСЧС во время выполнения работы по ликвидации последствий вражеской атаки заметили в небе российских разведывательный дрон, после чего оккупанты начали обстреливать спасателей. Об этом говорится в публикации в Facebook.

По данным пресс-службы ГСЧС, оккупанты целенаправленно начали вести прицельный огонь по работникам экстренной службы.

"Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом", — сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на постоянную угрозу жизни спасатели продолжают выполнять свою работу для защиты людей и их имущества.

16 июля сообщалось, что в Николаевской области возле села Красное Воскресенское произошло масштабное возгорание поля с пшеницей на площади 10 гектаров.

Напомним, что 9 июля произошел пожар на АЗС в Киеве. Всего в тушении огня было задействовано 30 человек личного состава ГСЧС. Также на месте работали 5 единиц специальной техники.