Горят поля с пшеницей: Николаевскую область охватили масштабные пожары, — ГСЧС (видео)

По информации спасателей, возгорание произошло возле села Красное Воскресенское. Чрезвычайникам удалось локализовать и ликвидировать горение на площади 10 га.

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В Николаевской области продолжают регистрироваться случаи возгораний на полях. Неосторожное обращение с огнем или умышленные поджога приводят к масштабным пожарам на полях. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 10:50 на пункт связи 16 государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании пшеницы на корне, пожнивных остатках и лесной полосе за пределами с. Красное Воскресенской территориальной общины Николаевского района", — заявляют спасатели.

Прибыв оперативными действиями, применяя пожарные стволы на подручные средства, удалось локализовать и ликвидировать горение на площади 10 га.

По данным чрезвычайников, к месту направлены очередные караулы 16 и 4 ГПРЧ.

В ГСЧС отметили, что огнем уничтожен также автомобиль ВАЗ 2103, повреждены еще две лесополосы и оросительная консоль. Благодаря профессиональным действиям спасателям спасено поле пшеницы площадью более 70 га.

"Спасатели отмечают необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в экосистемах, особенно в пожароопасный период", — добавили в сообщении.

Николаевскую область охватили масштабные пожары

Николаевскую область охватили масштабные пожары

Напомним, что 9 июля сообщалось о пожаре на АЗС. Всего в тушении огня были задействованы 30 человек личного состава ГСЧС. Также на месте работали 5 единиц специальной техники.

А также 13 июля на территории элитного ресторанного комплекса Queen Country Club, расположенного в поселке Козин под Киевом, начался пожар.