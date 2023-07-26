ВСУ устроили оккупантам дистанционный "минный" фейерверк (видео)

Украинские защитники обнаружили склад противотанковых мин российских оккупантов и сбросили на него ВОГ.

На одном из участков фронта украинские защитники подорвали противотанковые мины, которые оккупанты сложили на обочине. Для этого ВСУ использовали дрон и ВОГ. Об успешном попадании во вражеский склад сообщили бойцы подразделения "Грифон 501".

"Это — не бомбер, это — всего навсего наш точный сброс ВОГа на более чем 50 противотанковых мин. А теперь только представьте, как мы будем лупить р*сню благодаря бомберу, который будет приносить им в общем количестве около 10 кг "вкусняшек", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что российские оккупанты сложили в кучу десятки противотанковых мин. Их с высоты птичьего полета увидели аэроразведчики, зарядили дрон взрывчаткой и точно сбросили ее в самый центр минной кучи. После этого раздался сильный взрыв, а оккупанты недосчитались полусотни инженерных боеприпасов.

Напомним, что Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских БпЛА. В правительстве смогли устранить таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектаций для украинских дронов и поднять долю прибыли производителей БПЛА до 25%.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ спасли собратьев с помощью дрона. Аэроразведка обнаружила бойцов из 1-й танковой бригады на Запорожском направлении и с беспилотника сбросили им воду и лекарства и вывели в безопасное место.