"Одна из реализаций СБУ", — Малюк подтвердил участие спецслужб в подрыве Крымского моста (видео)

В СБУ сообщили, что провели множество спецопераций, среди них есть такие, о которых никогда не будут говорить вслух и на публику.

Глава СБУ Василий Малюк впервые официально подтвердил, что уникальная спецоперация по разрушению Крымского моста — это дело рук украинских спецслужб. Об этом он заявил во время презентации марки "Укрпочты", посвященной деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны.

"Мы провели много операций, о некоторых мы сможем рассказать в целом после победы. О некоторых не сможем рассказать даже тогда. Сегодня мой коллега надел соответствующую футболку. Это — одна из наших реализаций — разрушение Крымского моста 8 октября 2022 года", — сказал Малюк.

Следует отметить, что глава "Укрпочты" Игорь Смелянский надел на мероприятие черную футболку с фотографией взорванного Керченского моста и надписью "СБУ. Хто як не ми спалить мости?"

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ уничтожают врага в горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок", — отметил председатель СБУ Василий Малюк.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за работу и пожелал, чтобы количество их боевых выходов соответствовало количеству возвращений на места дислокации и почтил память погибших Героев.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили о гибели двух человек и госпитализации их дочери. Рядом с сооружением фиксировали километровые пробки.

В результате взрыва поврежден пролет автомобильной части сооружения, поэтому грузовики и легковушки направили в объезд, и на выезде из Крыма им пришлось стоять в многокилометровых очередях.