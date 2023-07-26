"Украинский Вьетнам": бойцы ВСУ показали кадры боя в Серебрянском лесничестве (видео)

На видео, опубликованном бойцами Сил обороны, показаны бои в Серебрянском лесничестве на Луганщине: природный рельеф настолько сложный, что можно говорить об "украинском Вьетнаме".

В Серебрянском лесу к югу от Кременной бойцы ВСУ держат оборону против войск ВС РФ, которые обстреливают позиции украинских защитников. Кадры с места активных боевых действий опубликовали в Telegram-канале "Цитадель. Восток".

Украинские военные показали, как выглядят укрепления, возведенные посреди леса. Видно окоп, глубиной до метра, на дно которого брошены мешки и специальные опоры для более легкого перемещения.

Укрепление ВСУ в Серебрянском лесничестве

Бойцы в полном боевом снаряжении выпрыгивают из окопов и бегут по лесу. Заметно, как совсем рядом вспыхивают российские снаряды. Местность вокруг заволокло дымом от ударов ВС РФ.

Перемещение бойцов ВСУ в Серебрянском лесничестве

В заметке указано, что на видео — работа бойцов 2-го механизированного батальона 67-й бригады ВСУ. Также отмечается, что в Серебрянском лесничестве в направлении Кременной идут тяжелые бои.

Подчеркнем, пока не известно, когда именно сделана запись, опубликованная в сети.

Между тем в Telegram-канале ГПСУ также выложено видео из Серебрянского лесничества. Отмечается, что бойцам приходится держать оборону в условиях своеобразного Вьетнама — есть и леса, и реки, и горы, и болота. Кроме того, украинские позиции расположены по обе стороны от реки Северский Донец. Когда бойцы переправляются с берега на берег, то становятся мишенью для российской артиллерии.

Отметим, Серебрянское лесничество (или Серебрянский заказник) — местность между Кременной и Белогоровкой, площадью около 110 га. На этой территории действительно можно увидеть различные виды рельефа — леса, болота, луга.

Серебрянское лесничество на Луганщине — местность к югу от Кременной Фото: Википедия

Лесничество стало горячим участком фронта с осени 2022 года после Харьковской наступательной операции. Именно тогда ВСУ вышли на границы лесничества напротив Кременной. По состоянию на лето 2023 года здесь образовался паритет сил — российские и украинские войска ведут оборонительные бои и не уступают позиции.

По мнению нацгвардейца, с которым общались журналисты, участок важен для российского командования по нескольким причинам. В частности, оккупанты могут окружить Белогоровку, продвинуться на Торское через Диброву. Кроме того, есть еще одно направление, которое интересует россиян — это Славянск и Бахмут: надеются, что с этого плацдарма в лесничестве смогут двинуться с Луганщины вглубь Донецкой области.

Ситуация на Лиманском отрезке фронта — DeepState Фото: DeepStateMAP

Отметим, Генштаб ВСУ в вечернем отчете за 26 июля 2023 года указал, что армия РФ ведет активные боевые действия к югу от Дибровы — в частности, пытается наступать. Карта боевых действий свидетельствует, что речь может идти именно о Серебрянском лесничестве. Командование перечислило населенные пункты, по которым стрелял враг — Белогоровка, Торское, Спорное и другие.

Напоминаем, об усилении боев под Кременной говорилось в сообщении Института изучения войны, опубликованном в середине июля. Аналитики ISW отметили, что ВС РФ активизировались к северо-западу от Кременной — возле села Невского, и на юго-запад — возле Белогоровки.

Генерал Александр Сырский на днях посетил бригады, которые держат оборону под Лиманом, а также под Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками отметил, что ситуация на этих участках фронта — противоположная.