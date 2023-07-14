Новые успехи ВСУ под Бахмутом и усиление боев рядом с Кременной: ситуация на фронте от ISW

Аналитики утверждают, что обе стороны продолжают наступательные и оборонительные действия на всех участках фронта. На границе Донецкой и Запорожской областях бои начали принимать изнурительный характер.

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Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на многих участках фронта и добиваются новых успехов. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 13 июля рассказали, как поменялась ситуация на фронте.

Луганская и Харьковская области: ситуация на фронте

По информации российских источников, оккупанты якобы провели наступательные действия рядом с Купянском и Сватово и добились незначительных успехов, однако информация не подтверждена официально, о чем и отметили аналитики из ISW.

Представители ВСУ также вспомнили о бойцах главы Чечни Рамзана Кадырова, которые начали проявлять себя в районе Сватово, но выполняют чисто полицейские задачи.

Также, в отчете говорится о боях в Новоселовском (16 км северо-западнее Сватово) и что линия фронта сейчас проходит рядом с местной железной дорогой. Также есть версия об украинской контратаке у лесополосы в районе Новоселовского железнодорожного полотна. Эту информацию также озвучили российские военные блогеры, поэтому она требует подтверждения.

Отдельная тема была уделена боям вблизи Кременной, которые начались в четверг. В российском Минобороны утверждают, что украинские военные якобы безуспешно атаковали позиции оккупантов у Дибровы (4 км к юго-западу от Кременной) и Кременной.

Бывший "посол" так называемой "ЛНР" в России Родион Мельник также отмечал, что ВС РФ вступили в бой с ВСУ недалеко от Кременского и Серебрянского лесничеств.

"Украинские военные сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к востоку от Невского (19 км к северо-западу от Кременной), к востоку от Тернов (15 км к северо-западу от Кременной) и близ Белогоровки (10 км к югу от Кременной)", — говорится в сообщении.

ВСУ продолжают контрнаступление и добиваются успехов Фото: ISW

Донецкая область: ситуация на фронте

Украинским военным удалось значительно продвинуться в районе Бахмута благодаря наземным атакам. Замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что ВСУ продолжают двигаться к северу и югу от Бахмута и продвинулись на южный фланг Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый также подтвердил эту информацию о том, что сейчас украинские защитники перехватили инициативу на этом направлении и занимают новые позиции. В российском продолжают все отрицать и говорят о провале контрнаступления.

Российские военные блогеры отмечают, что ВСУ совершили атаки вблизи Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута) и Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута), а также продолжающиеся бои вблизи Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), а вот близ Клищиевки они утверждают, что наступательные действия были без успеха.

"Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили все российские атаки вблизи Берховки. Череватый сообщил, что вблизи Клищиевки действуют неопределенные чеченские формирования во внутренней охране без боевого значения", — говорится в сообщении.

Продолжаются активные атаки также по линии Авдеевка-Донецк. Обе стороны проводят наступательные действия и в Генштабе пишут о том, что удалось отразить попытки россиян атаковать Авдеевку, Керамику (10 км к северу от Авдеевки) и Марьинку.

ВСУ продолжают контрнаступление и добиваются успехов Фото: ISW ВСУ продолжают контрнаступление и добиваются успехов Фото: ISW

Херсонская и Запорожская области: ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают контрнаступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В России в связи с этим утверждают, что якобы украинские атаки были отражены, но информация не подтверждена. По словам некоторых военкоров, боевые действия на этом участке фронта приобретают изнурительный характер.

В западной части Запорожской области были зафиксированы определенные успехи ВСУ. В Генштабе написали о том, что украинские операции продолжаются в районах Новоданиловка-Широкая Балка (около 3 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка-Новопокровка (6-13 км к юго-востоку от с. Орехов), атаки были частично успешными.

ВСУ продолжают контрнаступление и добиваются успехов Фото: ISW ВСУ продолжают контрнаступление и добиваются успехов Фото: ISW

Напомним, 13 июля сообщалось, что ВСУ ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили завод в Токмаке. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о панических настроениях россиян в связи с этим. Сотрудники ФСБ начали вывозить свои семьи из оккупированного города.