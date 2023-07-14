Нові успіхи ЗСУ під Бахмутом і посилення боїв поруч із Кремінною: ситуація на фронті від ISW

Аналітики стверджують, що обидві сторони продовжують наступальні та оборонні дії на всіх ділянках фронту. На кордоні Донецької та Запорізької областей бої почали набувати виснажливого характеру.

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Збройні сили України продовжують контрнаступ на багатьох ділянках фронту і досягають нових успіхів. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 13 липня розповіли, як змінилася ситуація на фронті.

Луганська та Харківська області: ситуація на фронті

За інформацією російських джерел, окупанти нібито провели наступальні дії поруч із Куп'янськом і Сватовим і домоглися незначних успіхів, однак інформацію не підтверджено офіційно, про що й зазначили аналітики з ISW.

Представники ЗСУ також згадали про бійців глави Чечні Рамзана Кадирова, які почали проявляти себе в районі населенного пункту Сватове, але виконують суто поліцейські завдання.

Також, у звіті йдеться про бої в Новоселівському (16 км на північний захід від Сватового) і що лінія фронту наразі проходить поруч із місцевою залізницею. Також є версія про українську контратаку біля лісосмуги в районі Новоселівського залізничного полотна. Цю інформацію також озвучили російські військові блогери, тому вона потребує підтвердження.

Окрему тему було приділено боям поблизу Кремінної, які почалися в четвер. У російському Міноборони стверджують, що українські військові нібито безуспішно атакували позиції окупантів біля Діброви (4 км на південний захід від Кремінної) і Кремінної.

Колишній "посол" так званої "ЛНР" у Росії Родіон Мельник також зазначав, що ЗС РФ вступили в бій із ЗСУ недалеко від Кремінського і Серебрянського лісництв.

"Українські військові повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на схід від Невського (19 км на північний захід від Кремінної) і поблизу Білогорівки (10 км на південь від Кремінної)", — йдеться в повідомленні.

ЗСУ продовжують контрнаступ і досягають успіхів Фото: ISW

Донецька область: ситуація на фронті

Українським військовим вдалося значно просунутися в районі Бахмута завдяки наземним атакам. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що ЗСУ продовжують рухатися на північ і південь від Бахмута і просунулися на південний фланг Бахмута.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий також підтвердив цю інформацію про те, що наразі українські захисники перехопили ініціативу на цьому напрямку і займають нові позиції. У російському Мiноборони продовжують усе заперечувати і говорять про провал контрнаступу.

Російські військові блогери зазначають, що ЗСУ здійснили атаки поблизу Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), а також тривають бої поблизу Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), а ось поблизу Кліщіївки вони стверджують, що наступальні дії були без успіху.

"Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили всі російські атаки поблизу Берхівки. Череватий повідомив, що поблизу Кліщіївки діють невизначені чеченські формування у внутрішній охороні без бойового значення", — йдеться в повідомленні.

Тривають активні атаки також по лінії Авдіївка-Донецьк. Обидві сторони проводять наступальні дії і в Генштабі пишуть про те, що вдалося відбити спроби росіян атакувати Авдіївку і Мар'їнку.

ЗСУ продовжують контрнаступ і досягають успіхів Фото: ISW ЗСУ продовжують контрнаступ і досягають успіхів Фото: ISW

Херсонська та Запорізька області: ситуація на фронті

Українські захисники продовжують контрнаступ у районі кордону Донецької та Запорізької областей. У Росії у зв'язку з цим стверджують, що нібито українські атаки було відбито, але інформація не підтверджена. За словами деяких воєнкорів, бойові дії на цій ділянці фронту набувають виснажливого характеру.

У західній частині Запорізької області було зафіксовано певні успіхи ЗСУ. У Генштабі написали про те, що українські операції тривають у районах Новоданилівка-Широка Балка і Мала Токмачка-Новопокровка, атаки були частково успішними.

ЗСУ продовжують контрнаступ і досягають успіхів Фото: ISW ЗСУ продовжують контрнаступ і досягають успіхів Фото: ISW

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що ЗСУ ліквідували 200 окупантів і знищили завод у Токмаку. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про панічні настрої росіян у зв'язку з цим. Співробітники ФСБ почали вивозити свої сім'ї з окупованого міста.