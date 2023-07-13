"ФСБшники в паніці": ЗСУ ліквідували 200 окупантів і знищили завод у Токмаку, — Федоров

За словами мера Мелітополя, співробітники ФСБ у паніці вивозять свої сім'ї з окупованого міста.

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Сили оборони України знищили завод в окупованому Токмаку Запорізької області. Також російські окупанти втратили 200 осіб. Про це 13 липня заявив мер Мелітополя Іван Федоров у себе в Telegram.

За його словами, внаслідок удару ЗСУ було знищено Ковальсько-штампувальний завод. Ба більше, разом із 200 окупантами також було ліквідовано й коменданта населеного пункту.

Також Федоров зазначив, що співробітники ФСБ "у паніці" вивозять свої сім'ї з міста.

"Рашисти, за прогнозом, спека тільки посилюватиметься. Подорожуйте на свої болота — там безпечніше", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, що 13 липня Федоров також говорив, що окупанти привезли на Запоріжжя 2 крематорії для 200-тих. Росіяни не забирають тіла своїх солдатів з вулиць, бо нікуди, тому їх вирішили просто спалювати.

"Сморід навколо Токмака стоїть такий, що ворог уже не може це ігнорувати", — зазначив Федоров.

Також повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав удари українського "Граду" по військах РФ. Бійці реактивно артилерії 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського здійснюють цілодобове чергування.