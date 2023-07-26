Около 750 единиц: журналисты посчитали технику в лагере ЧВК "Вагнер" в Беларуси (фото)

По информации СМИ, наемники Пригожина под Осиповичами разместили примерно 754 объекта. В частности "буханки", "Газели", "Уралы" и бронетехнику.

В лагере "вагнеровцев" под Осиповичами в Беларуси насчитывается около 750 единиц техники. Об этом сообщают в белорусской службе "Радио Свободы".

Судя по спутниковому снимку Planet Labs, сделанному утром 25 июля, в лагере ЧВК "Вагнер" в селе Цель Осиповичского района в Беларуси можно увидеть 754 объекта, похожих на военную технику.

На территории лагеря видно:

62 тентованных грузовика;

534 автомобиля с габаритами, аналогичными пикапам УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", УАЗ "Патриоты", легковые автомобили;

33 автобуса разных модификаций;

99 грузовиков различной модификации, включая платформы с преимущественно, кажется, строительным оборудованием;

26 грузовиков или подобных им по размеру автомобилей, имеющих военную окраску. Это могут быть Уралы, КамАЗы или бронетехника, о чем сообщала мониторинговая группа "Белорусский гаюн".

Спутниковый снимок лагеря "вагнеровцев" под Осиповичами в Беларуси Фото: Радио Свобода

В СМИ также отмечают, что если в лагере и есть тяжелая военная техника, то ее количество – минимальное.

В предыдущий раз журналисты считали количество техники на территории воинской части в поселке Цель 19 июля. Тогда на спутниковом снимке удалось рассмотреть 485 единиц, в частности около 55 тентовых фур, 320 автомобилей, схожих по габаритам на УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), микроавтобусы типа "Газель", легковые автомобили, около 45 автобусов разных модификаций, а также около 65 грузовиков разных модификаций, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием, преимущественно строительным.

Напомним, после неудавшегося военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23-24 июня, его вместе с наемниками отправили в Беларусь. Новый лагерь "вагнеровцев" находится в селе Цель Осиповичского района Могилевской области, где Пригожин зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью "Конкорд Менеджмент и Консалтинг".

Фокус писал 23 июля, что на переговорах с Путиным Лукашенко пожаловался на "вагнеровцев" в Беларуси, которые просят отправить их в Польшу "на экскурсию".