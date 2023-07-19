"Вагнер в Беларуси": в лагере под Осиповичами наемники разместили около 500 машин (фото)

Именно сюда в последние дни направлялись колонны российских наемников, для которых власти Беларуси разбили целый лагерь.

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19 июля журналисты зафиксировали на территории воинской части в поселке Цель по меньшей мере 485 единиц техники наемников ЧВК "Вагнер", сообщила белорусская служба "Радио Свобода".

По информации издания, именно сюда направлялись ряды российской частной военной компании "Вагнера", которых в последние дни заметили на территории Беларуси.

Анализируя свежий спутниковый снимок службы Planet Labs журналисты обнаружили около 55 тентовых фур, некоторые с прицепами; около 320 автомобилей, по габаритам это могут быть пикапы УАЗ, фургоны, микроавтобусы УАЗ; 65 грузовиков различных модификаций, в том числе не менее 8 платформ с оборудованием.

Также на территории лагеря были замечены 45 автобусов, "Газели", УАЗы "Патриоты" и легковые автомобили.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси Фото: Радіо Свобода

Колонна "вагнеровцев" в Беларуси Фото: Радіо Свобода

По снимкам журналисты определили, что почти вся техника расположена возле зданий, похожих на склады, а также стоянки военного городка. Видно, что некоторые машины находятся в таком положении, которое свидетельствует о том, что их, возможно, разгружают. Часть машин припаркована возле самих палаток.

"В целом внешний вид, цвета, а также тип транспортных средств очень похожи на те, что наблюдались в последние дни на видео грузовиков с оборудованием, которые видны на трассе М5 Гомель-Минск", — пишет издание.

Власти Беларуси разрешили ЧВК "Вагнер" расположиться на территории страны. Для этого были установлены несколько сотен палаток и обустроены места для почти 9 тысяч человек.

Напомним, 15 июля Центр нацсопротивления сообщил, что ЧВК "Вагнер" оккупирует Беларусь при поддержке Лукашенко. Российские наемники расширяют сферу влияния в Беларуси, их полностью поддерживает действующий режим. В Осиповичи заехали около 240 "вагнеровцев" для проведения тренировок.

Ранее, 15 июля в Беларуси видели большую колонну легковых и грузовых автомобилей с номерами так называемых "ДНР/ЛНР". Наемники ехали через Рогачев в направлении Бобруйска и затем Осиповичей.