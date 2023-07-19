"Вагнер у Білорусі": у таборі під Осиповичами найманці розмістили близько 500 машин (фото)

Саме сюди останніми днями прямували колони російських найманців, для яких влада Білорусі розбила цілий табір.

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19 липня журналісти зафіксували на території військової частини в селищі Цель щонайменше 485 одиниць техніки найманців ПВК "Вагнер", повідомила білоруська служба "Радіо Свобода".

За інформацією видання, саме сюди прямували лави російської приватної військової компанії "Вагнера", яких останніми днями помітили на території Білорусі.

Аналізуючи свіжий супутниковий знімок служби Planet Labs журналісти виявили близько 55 тентових фур, деякі з причепами; близько 320 автомобілів, за габаритами це можуть бути пікапи УАЗ, фургони, мікроавтобуси УАЗ; 65 вантажівок різних модифікацій, зокрема не менше 8 платформ з обладнанням.

Також на території табору були помічені 45 автобусів, "Газелі", УАЗи "Патріоти" та легкові автомобілі.

ПВК "Вагнер" у Білорусі Фото: vibory-mer

Колона "вагнерівців" у Білорусі Фото: vibory-mer

По знімках журналісти визначили, що майже вся техніка розташована біля будівель, схожих на склади, а також стоянки військового містечка. Видно, що деякі машини знаходяться в такому положенні, яке свідчить про те, що їх, можливо, розвантажують. Частина машин припаркована біля самих наметів.

"Загалом зовнішній вигляд, кольори, а також тип транспортних засобів дуже схожі на ті, що спостерігалися останніми днями на відео вантажівок з обладнанням, які видно на трасі М5 Гомель-Мінськ", — пише видання.

Влада Білорусі дозволила ПВК "Вагнер" розташуватися на території країни. Для цього були встановлені декілька сотень наметів та облаштовані місця для майже 9 тисяч осіб.

Нагадаємо, 15 липня Центр нацспротиву повідомив, що ПВК "Вагнер" окупує Білорусь за підтримки Лукашенка. Російські найманці розширюють сферу впливу в Білорусі, їх повністю підтримує чинний режим. В Осиповичі заїхали близько 240 "вагнерівців" для проведення тренувань.

Раніше, 15 липня в Білорусі бачили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами так званих "ДНР/ЛНР". Найманці їхали через Рогачов у напрямку Бобруйська і потім Осиповичів.