ПВК "Вагнер" окупує Білорусь за підтримки Лукашенка — Центр нацспротиву

Російські найманці розширюють сферу впливу в Білорусі, їх повністю підтримує чинний режим. В Осиповичі заїхали близько 240 "вагнерівців" для проведення тренувань.

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Російська ПВК "Вагнер" продовжує окупацію Білорусі за підтримки диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомив 15 липня український Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпільного руху.

"Вагнер" розширює сферу впливу в Білорусі, отримуючи при цьому повну підтримку з боку чинного режиму Лукашенка, зазначили фахівці.

"Підтверджується прибуття в Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів і великої кількості озброєння з метою проведення тренувань і злагодження підрозділів ПВК "Вагнер", — зазначили в Центрі.

В Осиповичі Могильовської області прибуло близько 240 найманців

Зазначається, що місця проживання угруповання розташовані в селі Ціль, за 20 кілометрів від Осиповичів.

Нагадаємо, що вранці 15 липня в Білорусі бачили велику колону легкових і вантажних автомобілів із номерами так званих "ДНР/ЛНР". Найманці їхали через Рогачов у напрямку Бобруйська і потім Осиповичів.

Міноборони Білорусі 14 липня відзвітувало про тренування бійців територіальних військ найманцями ПВК "Вагнер". Білоруські військові освоювали навички тактичної стрільби й переміщення на полі бою.