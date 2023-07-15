ЧВК "Вагнер" оккупирует Беларусь при поддержке Лукашенко – Центр нацсопротивления

Российские наемники расширяют сферу влияния в Беларуси, им полностью покровительствует действующий режим. В Осиповичи заехали около 240 "вагнеровцев" для проведения тренировок.

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Российская ЧВК "Вагнер" продолжает оккупацию Беларуси при поддержке диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщил 15 июля украинский Центр национального сопротивления со ссылкой на данные белорусского подпольного движения.

"Вагнер" расширяет сферу влияния в Беларуси, получая при этом полную поддержку со стороны действующего режима Лукашенко, отметили специалисты.

"Подтверждается прибытие в Осиповичи Могилевской области Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК "Вагнер", — указали в Центре.

В Осиповичи Могилевской области прибыло около 240 наемников

Отмечается, что места проживания группировки расположены в деревне Цель, в 20 километрах от Осиповичей.

Напомним, что утром 15 июля в Беларуси видели крупную колонну легковых и грузовых автомобилей с номерами так называемых "ДНР/ЛНР". Наемники ехали через Рогачев в направлении Бобруйска и затем Осиповичей.

Минобороны Беларуси 14 июля отчиталась о тренировках бойцов территориальных войск наемниками ЧВК "Вагнер". Белорусские военные осваивали навыки тактической стрельбы и перемещения на поле боя.