Выехали ночью: в Беларусь из РФ прибыла крупная колонна "вагнеровцев", — "Гаюн" (фото)

По данным мониторинговой группы, в колонне заметили, по меньшей мере, 60 машин на номерах т.н. "ДНР/ЛНР", которые двигались в сопровождении местной ГАИ.

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Утром 15 июля на территории Республики Беларусь была замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых "ДНР/ЛНР". Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Предполагается, что они въехали в Беларусь ночью из России в районе Кричева.

Фото: Беларускі Гаюн

Согласно данным мониторинговой группы, колонна продолжила движение через Рогачев в направлении Бобруйска и, затем, Осиповичей. Этот маршрут указывает на то, что ЧВК "Вагнер" направляется к палаточному лагерю в деревне Цель.

"По нашим данным, в колонне замечено минимум 60 автомобилей, среди которых пикапы, крупные фуры, "буханки" и минимум 3 автобуса для перевозки людей. Колонну сопровождало ГАИ РБ", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июня СМИ писали о том, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сознательно допустил обнародование снимка, на котором он сидит в нижнем белье на кровати. По мнению журналистов, таким образом Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и лишения войны издалека, но и разделяет их.

В своем отчете от 14 июня аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что президент России Владимир Путин хочет сохранить частную военную компанию "Вагнер" в качестве военной силы, но отдельно от ее руководителя Евгения Пригожина.