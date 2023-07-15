"Сознательная инсценировка": в Bild прокомментировали снимок Пригожина в трусах (фото)

Журналисты считают, что "необычное фото" основателя ЧВК "Вагнер" может являться частью информационной кампании, направленной против представителей Кремля.

Related video

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, сознательно допустил обнародование снимка, на котором он сидит в нижнем белье на кровати. Об этом пишет издание Bild 14 июля.

Как отмечают журналисты, "необычное фото" было опубликовано в Telegram-канале, близком к ЧВК "Вагнер". Рассуждая о том, почему Евгений Пригожин выставляет себя в "нелепом" виде, авторы публикации пришли к выводу, что это была "сознательная инсценировка".

В качестве подтверждения этой теории приводится ряд критических высказываний основателя ЧВК "Вагнер" в адрес высшего командования Минобороны России. Он не раз обвинял министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в небрежном отношении к жизням солдат и в стремлении к обогащению.

При этом сам Евгений Пригожин пытался показывать, что не только знает тяготы и лишения войны издалека, но и разделяет их. С этой целью он регулярно делал фото и видео в прифронтовой зоне.

"Итак, теперь фото лидера ЧВК "Вагнер" в трусах, сразу после подъема: то, что на первый взгляд кажется смешным, видимо, призвано подчеркнуть разницу между Пригожиным и ненавистной ему кремлевской элитой", — заключили авторы статьи.

Евгений Пригожин в образе "простого солдата"

В СМИ считают, что на данный момент для Евгения Пригожина "жизненно важна" лояльность "вагнеровцев". Журналисты также полагают, что Пригожин хочет сместить фокус внимания с фотографий своей роскошной виллы в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 5 июля в сети появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия.

Ранее, 26 июня, СМИ отмечали, что несмотря на публичный имидж простого военного, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является миллиардером. Он предпочитает роскошный образ жизни, покупая частные самолеты, роскошные виллы и яхты.