Частные самолеты, яхты и виллы: Пригожин ведет роскошную жизнь, – Bild (фото)

Как отмечают журналисты, Евгений Пригожин является миллиардером, который поднялся в 90-х, организовывая банкеты для верхушки Кремля. До этого он успел отсидеть в тюрьме за ряд преступлений.

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Несмотря на публичный имидж простого военного, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин является миллиардером и предпочитает роскошный образ жизни. Об этом пишет Bild 26 июня.

По словам журналистов, Евгений Пригожин разбогател на гастробизнесе в 90-х, отсидев перед этим в тюрьме за воровство, детскую проституцию и шантаж. Бизнесмен занимался организацией мероприятий для элиты Кремля, в частности для Владимира Путина.

Еввгений Пригожин, Владимир Путин и Джордж Бушн на обеде учасников саммита G8 в России

В источнике говорится, что Пригожин владеет частным самолетом, яхтой за миллион долларов и роскошными виллами. Только одна его резиденция на берегу Черного моря, незаконно построенная в заповеднике, стоит почти 100 миллионов евро.

Частная яхта Пригожина

Вилпа Пригожина под Санкт-Петербургом

Среди увлечений Пригожина также числятся дорогие автомобили и лошади, а на свадьбу свой дочери в 2015 году он заказал для украшения зала миллион цветов. Кроме того, супруга бизнесмена владеет рядом Wellness-центров и шоколадной фабрикой.

Журналисты полагают, что после провального мятежа в РФ Пригожин некоторое время не сможет пользоваться своим богатством как раньше. В статье также упоминается о том, что его самолет за 2 миллиона евро уже продолжительное время пребывает в Германии из-за санкций.

Самолет Евгения Пригожина в берлинском аэропорту BER

Напомним, что согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он "уйдет в Беларусь".

Мы также писали о том, что по мнению бывшего руководителя ЦРУ Дейвида Петреуса, Евгению Пригожину может грозить ликвидация в Беларуси. Он отметил, что основателя ЧВК "Вагнер", вероятно, сдали нервы, что заставило его развернуться на пути к Москве.