Виїхали вночі: до Білорусі з РФ прибула велика колона "вагнерівців", — "Гаюн" (фото)

За даними моніторингової групи, у колоні помітили щонайменше 60 машин на номерах т.зв. "ДНР/ЛНР", які рухалися в супроводі місцевої ДАІ.

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Вранці 15 липня на території Республіки Білорусь було помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих "ДНР/ЛНР". Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Передбачається, що вони в'їхали до Білорусі вночі з Росії в районі Кричева.

Фото: Беларускі Гаюн

Згідно з даними моніторингової групи, колона продовжила рух через Рогачов у напрямку Бобруйська і, потім, Осиповичів. Цей маршрут вказує на те, що ПВК "Вагнер" прямує до наметового табору в селі Ціль.

"За нашими даними, у колоні помічено щонайменше 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, "буханки" і щонайменше 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ РБ", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня ЗМІ писали про те, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин свідомо допустив оприлюднення знімка, на якому він сидить у спідній білизні на ліжку. На думку журналістів, у такий спосіб Пригожин намагався показувати, що не тільки знає тяготи й поневіряння війни здалеку, а й розділяє їх.

У своєму звіті від 14 червня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін хоче зберегти приватну військову компанію "Вагнер" як військову силу, але окремо від її керівника Євгена Пригожина.