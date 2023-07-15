Окремо від Пригожина: в ISW розповіли, чому Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер"

На думку американських аналітиків, попри твердження російського лідера про те, що у РФ нібито немає приватних військових компаній, вона все ж таки потребує таких формувань.

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Володимир Путін, президент Росії, хоче зберегти приватну військову компанію "Вагнер" як військову силу, але окремо від її засновника Євгена Пригожина. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті, опублікованому 14 липня.

Аналітики зазначають, що Путін заявив про свій намір зберегти угруповання "Вагнер" у єдиному складі, не допускаючи його поділу. Проте він прагне усунути Євгена Пригожина від керівництва цим угрупованням і від його сил.

На пряме запитання про майбутнє "Вагнера" як військового формування, Путін продовжує стверджувати, що в Росії не існує приватних військових компаній, що викликає сумніви.

"Це ще раз підтверджує попередню оцінку ISW про те, що Кремль прагне зберегти "Вагнер" як згуртовану бойову силу, відокремивши його від Пригожина", — йдеться у звіті.

Путін назвав ім'я потенційного командира "Вагнера"

Путін підтвердив, що 29 червня зустрічався з Пригожиним і 35 командирами "Вагнера". Він запропонував бійцям "Вагнера" можливість служити під командуванням командира з позивним "Сивий", який керував групою "Вагнер" в останні 16 місяців.

Під згаданим позивним відомий один із ключових командирів ПВК "Вагнер" Андрій Трошев. Через нього представники Міноборони РФ взаємодіяли з ПВК.

Аналітики також зазначають, що білоруський уряд і незалежні джерела підтвердили 14 липня прибуття інструкторів із групи "Вагнер", які раніше перебували в Африці, на тренувальні полігони в Білорусі.

Нагадаємо, 15 червня ЗМІ писали про те, що глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин свідомо допустив оприлюднення знімка, на якому він сидить у спідній білизні на ліжку. На думку журналістів, у такий спосіб Пригожин намагався показувати, що не тільки знає тяготи і поневіряння війни здалеку, а й розділяє їх.

Раніше прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер, заявив 14 липня, що сили "Вагнера" не беруть участі у військових операціях в Україні.