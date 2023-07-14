"Ми не бачимо": у Пентагоні висловилися про активність ПВК "Вагнер" в Україні

За словами бригадного генерала ВПС США Патріка Райдера, "вагнерівці", ймовірно, не беруть значної участі в бойових операціях в Україні.

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Офіційний представник Пентагону бригадний генерал ВПС Патрік Райдер оцінив рівень активності бійців російської приватної військової компанії "Вагнер" в Україні. Про це пише видання Sky News 14 липня.

Повідомляють, що через понад два тижні після провального військового заколоту в Росії найманці ПВК Вагнер не беруть істотної участі у військових діях на території України.

"На цьому етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера якоюсь значною мірою брали участь у підтримці бойових дій в Україні", — сказав Патрік Райдер.

Як зазначають журналісти, після спроби військового повстання в Росії "вагнерівці" отримали можливість приєднатися до регулярної армії РФ або повернутися додому.

Нагадаємо, що 29 червня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що ПВК "Вагнер" більше не братиме участі в бойових діях на території України.

У Міністерстві оборони РФ 12 липня повідомили, що підрозділи ПВК "Вагнер" передали всю зброю і боєприпаси, які отримали на час ведення бойових дій в Україні. Йдеться про тисячі гармат і бронемашин.

Пізніше, 13 липня, президент Росії Володимир Путін заявив, що ПВК "Вагнер" не існує. Він зазначив, що у РФ немає закону про приватні військові організації, тому з юридичної точки зору такого формування немає.