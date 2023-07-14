"Непросте питання": Путін сказав журналістам, що ПВК "Вагнер" не існує

Президент РФ стверджує, що особисто дав оцінку досягненням "вагнерівців" на фронті та їхній участі у військовому заколоті, після чого запропонував їм варіанти "працевлаштування".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що приватної військової компанії "Вагнер" не існує. Про це він сказав у коментарі кореспонденту російського видання "Коммерсантъ" 13 липня.

Журналіст запитав російського президента, про що насправді йшлося на його зустрічі з Євгеном Пригожиним і командирами ПВК "Вагнер" у Кремлі.

"А що відбувалося насправді? Усе дуже просто й очевидно для російського суспільства. Рядові бійці "Вагнера" воювали гідно, так... Те, що вони виявилися втягнуті в ці події, викликає жаль..." — відповів Володимир Путін.

Президент РФ стверджує, що в рамках згаданої зустрічі дав оцінку досягненням "вагнерівців" на фронті та їхній участі у військовому заколоті. Він також заявив, що озвучив найманцям варіанти того, як вони можуть продовжити службу.

Говорячи про те, чи збережеться ПВК "Вагнер" як бойова одиниця, Володимир Путін заявив, що це "непросте питання", обговоренням якого мають займатися в Держдумі та уряді РФ. За його словами, з юридичної точки зору такого формування немає.

"Ну так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує!" — стверджує президент РФ.

Володимир Путін також сказав, що запропонував "вагнерівцям" варіант "працевлаштування" під керівництвом їхнього колишнього командира з позивним "Сєдой". За словами президента, багато найманців "кивали" у відповідь на цю пропозицію.

Нагадаємо, що на думку аналітиків ISW, публічне визнання факту зустрічі президента Росії Володимира Путіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ймовірно, є частиною ширшого плану Кремля.

На зустріч президента РФ Володимира Путіна і керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина також відреагував представник Державного департаменту США Меттью Міллер, зазначивши, що вони обидва є військовими злочинцями.