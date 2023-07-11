"Вирішена справа": в ISW пояснили, навіщо Путін зустрівся з Пригожиним

Як зазначають американські аналітики, рішення президента РФ зустрітися із засновником ПВК "Вагнер" після заколоту суперечить попередній риториці Кремля.

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Публічне визнання факту зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, імовірно, є частиною ширшого плану Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 10 липня.

Аналітики вказали на те, що зустріч Путіна з Пригожиним несумісна з критичними висловлюваннями представників Кремля про організатора військового заколоту. За їхніми словами, ця подія підриває попередні зусилля влади щодо позбавлення Євгена Пригожина його ролі в ПВК "Вагнер".

"Кремль, можливо, прагнув оприлюднити зустріч, щоб відповісти на низку запитань, що виникають щодо здатності Пригожина вільно пересуватися Росією, не зазнаючи судового переслідування", — припускають в ISW.

Автори звіту також вважають, що визнання Кремлем зустрічі Путіна і Пригожина може бути частиною великої інформаційної кампанії, націленої на те, щоб створити видимість повного контролю і звернутися до росіян, лояльних до ПВК "Вагнер".

"Кремль, імовірно, прагне представити заколот, його можливі наслідки та заклики змінити зневажуваних діячів з істеблішменту Міноборони як вирішену справу", — підсумували американські аналітики.

Зустріч Путіна з Пригожиним: що відомо

У понеділок, 10 липня, видання Libération повідомило з посиланням на джерела в західній розвідці, що 1 липня у Євгена Пригожина була зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, командувачем Росгвардії Віктором Золотовим і керівником російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

За даними журналістів, засновника ПВК "Вагнер" зараз тримають під вартою в Кремлі, куди його призвали разом із провідними командирами його організації.

Пізніше інформацію про зустріч Путіна з Пригожиним офіційно підтвердили в Кремлі. За словами Дмитра Пєскова, зустріч тривала майже три години. Під час неї президент РФ запропонував "вагнерівцям" подальші варіанти їхнього працевлаштування.

Нагадаємо, що 11 липня глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що під час військового заколоту найманці ПВК "Вагнер" дісталися до місця зберігання ядерної зброї Російської Федерації. Йдеться про ядерну базу "Воронеж-45".