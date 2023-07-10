Через 5 днів після заколоту: у Кремлі підтвердили, що Путін зустрічався з Пригожиним

За словами Дмитра Пєскова, зустріч тривала майже три години. Під час неї президент РФ запропонував "вагнерівцям" подальші варіанти їхнього працевлаштування.

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10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін через п'ять днів після заколоту, 29 червня, зустрівся в Кремлі з керівництвом ПВК "Вагнер", повідомляють"РИА-Новости".

"Дійсно, президент мав таку зустріч. Він запросив на неї 35 осіб. Усіх командирів загонів і керівництво компанії. Включно із самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня. Тривала вона майже три години", — сказав він журналістам.

Пєсков зазначив, що подробиці цієї зустрічі невідомі.

Також прессекретар президента РФ повідомив, що Путін дав оцінку діям компанії на фронті під час так званої "СВО", а також дав свою оцінку подій 24 червня. Він вислухав пояснення і запропонував "вагнерівцям" подальші варіанти їхнього працевлаштування та застосування.

Чи були присутні на зустрічі представники Міноборони РФ, не повідомляють.

Відомо, що Євген Пригожин мав виїхати в Білорусь відповідно до умов угоди, укладеної з Кремлем, але Олександр Лукашенко заявив минулого тижня, що власник ПВК "Вагнер" повернувся в Росію, а його бойовики не скористалися пропозицією переїхати в його країну.

10 липня західні ЗМІ повідомляли про те, що Пригожина тримають під вартою в Кремлі. За їхньою інформацією, починаючи з п'ятниці, 1 липня, бізнесмен нібито перебуває під вартою, куди його покликали разом із командирами ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що 6 липня в ISW стверджували, що Євген Пригожин не виконує умови угоди з президентом РФ Володимиром Путіним. Олександр Лукашенко, зі свого боку, натякає на слабкість Кремля.