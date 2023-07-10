Через 5 дней после мятежа: в Кремле подтвердили, что Путин встречался с Пригожиным

По словам Дмитрия Пескова, встреча длилась почти три часа. В ходе нее президент РФ предложил "вагнеровцам" дальнейшие варианты их трудоустройства.

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10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин через пять дней после мятежа, 29 июня, встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", сообщают "РИА-Новости".

"Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он журналистам.

Песков отметил, что подробности этой встречи неизвестны.

Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Путин дал оценку действий компании на фронте в ходе так называемой "СВО", а также дал свою оценку событий 24 июня. Он выслушал объяснения и предложил "вагнеровцам" дальнейшие варианты их трудоустройства и применения.

Присутствовали ли на встрече представители Минобороны РФ не сообщается.

Известно, что Евгений Пригожин должен был уехать в Беларусь в соответствии с условиями сделки, заключенной с Кремлем, но Александр Лукашенко заявил на прошлой неделе, что владелец ЧВК "Вагнер" вернулся в Россию, а его боевики не воспользовались предложением переехать в его страну.

10 июля западные СМИ сообщали о том, что Пригожина держат под стражей в Кремле. По их информации, начиная с пятницы, 1 июля, бизнесмен якобы находится под стражей, куда его позвали вместе с командирами ЧВК "Вагнер".

Напомним, что 6 июля в ISW утверждали, что Евгений Пригожин не выполняет условия соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Александр Лукашенко, в свою очередь, намекает на слабость Кремля.