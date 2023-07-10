Держат под стражей в Кремле: Пригожин встречался с Путиным после мятежа, — СМИ

По неофициальным сообщениям, начиная с пятницы, 1 июля Евгений Пригожин находится под стражей в Кремле, куда его призвали вместе с ведущими командирами ЧВК "Вагнер".

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Евгений Пригожин, руководитель частной военной компании "Вагнер", предположительно находится в Москве и, по их данным, 1 июля провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 10 июля сообщило французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке

"По данным западных разведывательных источников, Пригожин на самом деле находится в российской столице", — говорится в сообщении.

По неофициальным сообщениям, начиная с пятницы, 1 июля, предполагается, что Евгения Пригожина держат под стражей в Кремле, куда его призвали вместе с ведущими командирами его организации.

Он встретился с Владимиром Путиным, а также провел встречу с генералом Виктором Золотовым, который является командующим Национальной гвардией Росгвардии и одним из самых приверженных последователей президента. Кроме того, у него состоялась встреча с Сергеем Нарышкиным, руководителем российской внешней разведки".

Напомним, что в РФ закрыли цирк в Ростове, в воротах которого застрял танк ЧВК "Вагнер". Представители увеселительного заведения пока не нашли источники финансирования для восстановления здания, и даже не знают, сколько именно понадобиться, чтобы покрыть ущерб от деятельности наемников.

Также сообщалось, что Евгений Пригожин не выполняет условия соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко, в свою очередь, намекает на слабость Кремля. Об этом сообщается в сводке "института исследования войны" от 6 июля.