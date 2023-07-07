Не выйдут с каникул: в РФ закрыли цирк, в воротах которого застрял танк ЧВК "Вагнер" (фото)

Пока цирк не знает, откуда возьмет финансирование на восстановление здания, а также какая сумма необходима для покрытия ущерба, нанесенного вагнеровцами.

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После неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным сильно пострадал Ростовский государственный цирк, который теперь не может проводить гастроли, так как в воротах здания застрял танк. Об этом сообщают росСМИ.

По их информации, 26 июня была создана комиссия, которая зафиксировала многочисленные повреждения в здании после нахождения в нем вагнеровцев. Из-за значительных разрушений цирк не может принимать гастроли до устранения всех последствий. На сегодня комиссия занимается составлением сметы причиненного ущерба, после чего будет посчитана сумму, необходимая для ремонта. Цирку предстоит выяснить, где найти средства на проведение работ и как долго будет длиться ремонт.

Сейчас цирк находится на каникулах, поэтому во время восстания Пригожина ни артистов, ни животных в здании не было.

В воротах ростовского цирка застрял танк вагнеровцев Фото: Скриншот

Как известно, с 23 по 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" находились в Ростове, пытаясь организовать военный мятеж. Они захватили здание штаба Южного военного округа, и расположенный рядом цирк, куда загнали танк, который не смогли вытащить после завершения неудавшегося восстания. Техника так и осталась в воротах и теперь, как пишут росСМИ, ростовские гиды собираются водить туда экскурсии.

Ранее Фокус писал о том, что после неудачного военного мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы должны были отправиться в Беларусь. В начале июля Главное управление разведки Министерства обороны и Государственная пограничная служба Украины, что пока не зафиксировала перемещение бойцов ЧВК "Вагнер" на территорию соседней страны.

Позже Фокус сообщал, что один из местных жителей Осиповичского района Могилевской области Беларуси заметил военный лагерь, который предположительно развернули для вагнеровцев.