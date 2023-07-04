"Внимательно следим": в ГПСУ рассказали, приехали ли "вагнеровцы" в Беларусь (видео)

По словам спикера Андрея Демченко, за несколько сотен километров от Украины уже готовится лагерь, где в будущем будут обитать российские наемники. Спецслужбы следят за каждым шагом противника.

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Главное управление разведки Министерства обороны и Государственная пограничная служба Украины не подтверждают перемещение наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларусь после неудачного военного мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщил спикер ведомства Андрей Демченко в эфире телемарафона 4 июля.

По его словам, пока что никаких передвижений с фронта на территорию Беларуси не было замечено, но как только наемники из ЧВК "Вагнер" активизируются — об этом сразу станет известно. Украинские спецслужбы внимательно следят за ситуацией.

"Мы внимательно следим за тем местом, где их могут разместить. Они обустроили место за несколько сотен километров от украинской границы. Пока что мы не видим, чтобы… уже прибывали и размещались на этой территории, но, конечно, подразделения разведки Украины, Госпогранслужбы активно следят за этой ситуацией", — говорится в сообщении.

Больше информации о том, чем сейчас занимаются бойцы из формирования Евгения Пригожина нет.

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При этом, непосредственно в Беларуси уже во всю готовятся встречать новых гостей. Telegram-канал "Сирена", ссылаясь на собственного журналиста, опубликовал первые кадры со строительства лагерей для "вагнеровцев". Находится он в Осиповичском районе Могилевской области.

На опубликованных фото можно увидеть большие палатки, буржуйки для того, чтобы согреться, а также настилы. Одна палатка может разместить в себе 60 человек, а на какое количество рассчитан весь лагерь — неизвестно.

Напомним, 29 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, существует ли угроза для Украины после отправки наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларусь. По его словам, после провального мятежа частной военной компании больше не существует. Лишь часть наемников Евгения Пригожина продолжит воевать против Украины.