"Уважно стежимо": у ДПСУ розповіли, чи приїхали "вагнерівці" до Білорусі (відео)

За словами спікера Андрія Демченка, за кілька сотень кілометрів від України вже готують табір, де в майбутньому житимуть російські найманці. Спецслужби стежать за кожним кроком противника.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони та Державна прикордонна служба України не підтверджують переміщення найманців із ПВК "Вагнер" до Білорусі після невдалого військового заколоту Євгена Пригожина. Про це повідомив речник відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону 4 липня.

За його словами, поки що жодних пересувань із фронту на територію Білорусі не було помічено, але щойно найманці з ПВК "Вагнер" активізуються — про це одразу стане відомо. Українські спецслужби уважно стежать за ситуацією.

"Ми уважно стежимо за тим місцем, де їх можуть розмістити. Вони облаштували місце за кілька сотень кілометрів від українського кордону. Поки що ми не бачимо, щоб уже прибували і розміщувалися на цій території, але, звичайно, підрозділи розвідки України, Держприкордонслужби активно стежать за цією ситуацією", — ідеться в повідомленні.

Більше інформації про те, чим зараз займаються бійці з формування Євгена Пригожина немає.

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При цьому, безпосередньо в Білорусі вже у всю готуються зустрічати нових гостей. Telegram-канал "Сирена", посилаючись на власного журналіста, опублікував перші кадри з будівництва таборів для "вагнерівців". Знаходиться він в Осиповицькому районі Могильовської області.

На опублікованих фото можна побачити великі намети, буржуйки для того, щоб зігрітися, а також настили. Один намет може розмістити в собі 60 осіб, а на яку кількість розрахований весь табір — невідомо.

Нагадаємо, 29 червня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи є загроза для України після відправки найманців із ПВК "Вагнер" у Білорусь. За його словами, після провального заколоту приватної військової компанії більше не існує. Лише частина найманців Євгена Пригожина продовжить воювати проти України.