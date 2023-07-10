Тримають під вартою в Кремлі: Пригожин зустрічався з Путіним після заколоту, — ЗМІ

За неофіційними повідомленнями, починаючи з п'ятниці, 1 липня Євген Пригожин перебуває під вартою в Кремлі, куди його призвали разом із провідними командирами ПВК "Вагнер".

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Євген Пригожин, керівник приватної військової компанії "Вагнер", імовірно перебуває в Москві і, за їхніми даними, 1 липня провів зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це 10 липня повідомило французьке видання Libération із посиланням на джерела в західній розвідці

"За даними західних розвідувальних джерел, Пригожин насправді перебуває в російській столиці", — йдеться в повідомленні.

За неофіційними повідомленнями, починаючи з п'ятниці, 1 липня, припускають, що Євгена Пригожина тримають під вартою в Кремлі, куди його призвали разом із провідними командирами його організації.

Він зустрівся з Володимиром Путіним, а також провів зустріч із генералом Віктором Золотовим, який є командувачем Національної гвардії Росгвардіі і одним із найприхильніших послідовників президента. Крім того, у нього відбулася зустріч із Сергієм Наришкіним, керівником російської зовнішньої розвідки".

Нагадаємо, що в РФ закрили цирк у Ростові, у воротах якого застряг танк ПВК "Вагнер". Представники розважального закладу поки що не знайшли джерела фінансування для відновлення будівлі, і навіть не знають, скільки саме знадобитися, щоб покрити збитки від діяльності найманців.

Також повідомлялося, що Євген Пригожин не виконує умови угоди з президентом РФ Володимиром Путіним. Лукашенко, зі свого боку, натякає на слабкість Кремля. Про це повідомляється у зведенні "інституту дослідження війни" від 6 липня.