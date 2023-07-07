Пригожин не виконує угоду з Путіним, а Лукашенко натякає на слабкості Кремля, — ISW

Аналітики ISW зазначають, що не можуть підтвердити місце перебування Пригожина. Втім, російські джерела стверджують, що той наразі у Білорусі.

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Олександр Лукашенко заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його найманці станом на 6 липня не перебували у Білорусі, що вказує на те, що бізнесмен, можливо, не виконує угоду, яку "уклав" з Путіним, а сам білоруський лідер від неї дистанціюється. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 6 липня.

Аналітики зазначають, що Лукашенко продовжує підтримувати імідж "посередника" між російським диктатором Путіним та Пригожиним, натякаючи на слабкості глави Кремля, а в Інституті наразі не володіють інформацією, де перебуває Пригожин. Щоправда, російські джерела стверджують, що той зараз у Білорусі.

"Здатність Пригожина вільно діяти в Росії передбачає, що він все ще захищений деякими гарантіями безпеки, або що Кремль, як і раніше, віддає пріоритет підриву його репутації в РФ, а не фізичному або юридичному переслідуванню. Лукашенко також продовжив хвалитися своїми вправними переговорами з Пригожиним після того, як у відповідь на запитання журналіста заявив, що влада Путіна не була ослаблена під час збройного заколоту", – зазначають в ISW.

Аналітики пишуть, що повний зміст цієї угоди не розкривається, але, схоже, "Вагнер" не виконує свою частину угоди. Лукашенко спростував повідомлення про те, що Білорусь будує нові тренувальні табори для ПВК "Вагнер", і зазначив, що пропонував ПВК кілька колишніх радянських військових таборів, але сказав що "Вагнер" ще не погодився на розміщення цих баз і що в ПВК інше бачення їхнього розміщення.

В Інституті вивчення війни також сумніваються у словах речника Путіна Дмитра Пєскова, який заявив, що Кремль не стежить за пересуваннями Пригожина.

Нагадаємо, що російський опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що в разі нового військового заколоту в РФ Путіна підтримають менше ніж третина співробітників ФСБ. На думку політика, заколот Пригожина показав росіянам, війна є помилкою, а її причиною — "казнокрадство для Путіна".

5 липня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час військового заколоту Пригожина половина РФ підтримала найманців, інша половина — Путіна. Були також регіони, які не знали, кого підтримувати.