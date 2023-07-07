Путіна підтримали б 30% співробітників ФСБ: у РФ оцінили ймовірність нового заколоту

В опозиції вважають, що спроба перевороту Євгена Пригожина — не найгірше з того, що він зробив для влади РФ. Більш важливими є ідеї, які глава ПВК "Вагнер" заклав у голови росіян.

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Російський опозиційний політик Михайло Ходорковський вважає, що в разі нового військового заколоту в Російській Федерації президента Володимира Путіна підтримають менше ніж третина співробітників Федеральної служби безпеки. Про це він сказав в інтерв'ю Newsweek від 6 липня.

"Я думаю, що, якби завтра був інший заколот, і співробітників ФСБ закликали захищати Путіна від цього заколоту, я думаю, що тільки 30 відсотків були б готові це зробити", — заявив Ходорковський.

Опозиціонер також зазначив, що якщо за підсумком військового повстання, яке відбулося у РФ, ніхто не буде покараний, то ймовірність повторення такого інциденту підвищиться.

На думку Ходорковського, заколот Євгена Пригожина — не найгірше з того, що він зробив для влади РФ. Засновник ПВК "Вагнер" озвучив ідею про те, що війна є помилкою, а її причиною — "казнокрадство для Путіна".

Як зазначає політик, для військовослужбовців РФ на передовій це означає, що їх зрадили. За його словами, висловлювання Євгена Пригожина "не стираються" в головах росіян.

"Вони це чули. Тож чи буде це Пригожин, чи буде це хтось інший, це не має значення. Ясно одне, російські збройні сили не будуть вірні Путіну", — підсумував Михайло Ходорковський.

Нагадаємо, що згідно із заявою глави ГУР Кирила Буданова від 6 липня, наразі РФ опинилася в складній ситуації, пов'язаній із внутрішніми конфліктами та напруженістю і, ймовірно, наближається до громадянської війни.

Раніше, 5 липня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина половина Росії підтримала найманців, інша половина — президента Володимира Путіна. Були також регіони, які не знали, кого підтримувати.