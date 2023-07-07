Путина поддержали бы 30% сотрудников ФСБ: в РФ оценили вероятность нового мятежа

В оппозиции считают, что попытка переворота Евгения Пригожина — не самое худшее из того, что он сделал для властей РФ. Более важными являются идеи, которые глава ЧВК "Вагнер" заложил в головы россиян.

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Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что в случае нового военного мятежа в Российской Федерации президента Владимира Путина поддержат меньше трети сотрудников Федеральной службы безопасности. Об этом он сказал в интервью Newsweek от 6 июля.

"Я думаю, что, если бы завтра был другой мятеж, и сотрудников ФСБ призвали защищать Путина от этого мятежа, я думаю, что только 30 процентов были бы готовы это сделать", — заявил Ходорковский.

Оппозиционер также отметил, что если по итогу прошедшего в РФ военного восстания никто не понесет наказания, то вероятность повторения подобного инцидента повысится.

По мнению Ходорковского, мятеж Евгения Пригожина – не самое худшее из того, что он сделал для властей РФ. Основатель ЧВК "Вагнер" озвучил идею о том, что война является ошибкой, а ее причиной – "казнокрадство для Путина".

Как отмечает политик, для военнослужащих РФ на передовой это означает, что их предали. По его словам, высказывания Евгения Пригожина "не стираются" в головах россиян.

"Они это слышали. Так что будет ли это Пригожин, будет ли это кто-то другой, это не имеет значения. Ясно одно, российские вооруженные силы не будут верны Путину", — заключил Михаил Ходорковский.

Напомним, что согласно заявлению главы ГУР Кирилла Буданова от 6 июля, в настоящее время РФ оказалась в сложной ситуации, связанной с внутренними конфликтами и напряженностью и, вероятно, приближается к гражданской войне.

Ранее, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина половина России поддержала наемников, другая половина – президента Владимира Путина. Были также регионы, которые не знали, кого поддерживать.