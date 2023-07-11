"Решенное дело": в ISW объяснили, зачем Путин встретился с Пригожиным

Как отмечают американские аналитики, решение президента РФ встретиться с основателем ЧВК "Вагнер" после мятежа противоречит предыдущей риторике Кремля.

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Публичное признание факта встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, является частью более широкого плана Кремля. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 10 июля.

Аналитики указали на то, что встреча Путина с Пригожиным несовместима с критическими высказываниями представителей Кремля об организаторе военного мятежа. По их словам, это событие подрывает предыдущие усилия властей по лишению Евгения Пригожина его роли в ЧВК "Вагнер".

"Кремль, возможно, стремился предать гласности встречу, чтобы ответить на ряд вопросов, возникающих относительно способности Пригожина свободно передвигаться по России, не подвергаясь судебному преследованию", — предполагают в ISW.

Авторы отчета также считают, что признание Кремлем встречи Путина и Пригожина может быть частью большой информационной кампании, нацеленной на то, чтобы создать видимость полного контроля и обратится к россиянам, лояльным к ЧВК "Вагнер".

"Кремль, вероятно, стремится представить мятеж, его возможные последствия и призывы сменить презираемых деятелей из истеблишмента Минобороны как решенное дело", — заключили американские аналитики.

Встреча Путина с Пригожиным: что известно

В понедельник, 10 июля, издание Libération сообщило со ссылкой на источники в западной разведке, что 1 июля у Евгения Пригожина была встреча с президентом России Владимиром Путиным, командующим Росгвардией Виктором Золотовым и руководителем российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

По данным журналистов, основателя ЧВК "Вагнер" сейчас держат под стражей в Кремле, куда его призвали вместе с ведущими командирами его организации.

Позже информацию о встрече Путина с Пригожиным официально подтвердили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, встреча длилась почти три часа. В ходе нее президент РФ предложил "вагнеровцам" дальнейшие варианты их трудоустройства.

Напомним, что 11 июля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что во время военного мятежа наемники ЧВК "Вагнер" добрались до места хранения ядерного оружия Российской Федерации. Речь идет о ядерной базе "Воронеж-45".