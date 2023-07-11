Хотели "поднять ставки": во время мятежа "вагнеровцы" дошли до ядерной базы РФ, — Буданов

По словам главы ГУР, наемники ЧВК "Вагнер" намеревались получить небольшие ядерные устройства советского производства.

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Во время военного мятежа часть наемников частной военной компании "Вагнер" отправились к месту хранения ядерного оружия Российской Федерации. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в комментарии Reuters 11 июля.

Сообщается, что "вагнеровцы" подошли к ядерной базе "Воронеж-45", намереваясь захватить небольшие ядерные устройства советского производства. По словам главы украинской военной разведки, таким образом они хотели "поднять ставки" в своем восстании.

Кирилл Буданов утверждает, что единственным барьером на пути наемников ЧВК "Вагнер" оказались запертые двери в хранилище ядерного оружия.

"Двери склада были закрыты, и в техническую часть они не попали", — сообщил глава ГУР.

"Вагнеровцы" дошли до ядерной базы

По словам журналистов, слова Кирилла Буданова частично подтвердило лицо, близкое к Кремлю и имеющее связи с военнослужащими РФ. По данным источника, "вагнеровцы" попали в "зону особого интереса", что вызвало обеспокоенность в США.

Как отмечают журналисты, в Вашингтоне выразили сомнения касательно достоверности этой информации.

"Мы не можем подтвердить это сообщение. У нас не было никаких признаков того, что ядерное оружие или материалы находятся под угрозой", — сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.

Напомним, что согласно оценке экспертов от 30 июня, восстания в России несут в себе риск несанкционированного использования ядерного оружия, однако получить к нему доступ довольно-таки сложно.

Мы также писали о том, что 1 июля Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Беларуси никогда не придется применять ядерное оружие, полученное от Российской Федерации. Политик также заявил, что лично инициировал переброску вооружений из РФ.