Мятеж Пригожина: аналитики рассказали, стоило ли волноваться за ядерный арсенал РФ

По данным экспертов, восстания несут в себе риск несанкционированного использования ядерного оружия, однако получить доступ к ядерному оружию РФ довольно-таки сложно.

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Мятеж Евгения Пригожина в Российской Федерации вызвал обеспокоенность в США касательного несанкционированного использования российского ядерного арсенала. Об этом пишет издание Foreign Policy 30 июня.

Сообщается, что официальные лица США следили за ядерными запасами РФ в течение нескольких недель, предшествовавших восстанию, и во время него.

По словам аналитиков, в РФ жесткая система командования и управления, что препятствует использованию ядерного оружия злоумышленниками, а также приобретению достаточного количества ядерных материалов для его изготовления.

При этом мятежи создают высокий уровень неопределенности и риска, что грозит ядерной эскалацией. Боеголовки и их компоненты можно продать на черном рынке или использовать в "грязной бомбе".

Как в РФ предотвращают злоупотребление ядерным оружием

Авторы публикации отмечают, что командование ядерным арсеналом в России отчасти напоминает американское. Так, ядерная доктрина РФ от 2020 года предусматривает, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

Эксперты также отмечают, что глава государства, министр обороны и начальник Генерального штаба, вероятно, совместно санкционируют применение ядерных сил, однако сложно точно сказать какую роль играет каждый из них.

"Поскольку для российского NC2, скорее всего, требуется по крайней мере два лидера для санкционирования удара, президент или один-единственный мошенник, скорее всего, не может командовать российским запуском", — заключили аналитики.

В статье также рассмотрена угроза кражи и использования оружия с ядерных объектов. По данным аналитиков, для кражи боеголовки в целости и сохранности потребуется сотрудничество персонала 12 ГУ МО. Некоторые боеголовки могут саморазрушиться, если не будут введены правильные данные.

"Должны ли мы беспокоиться о мошеннических агентах и ​​несчастных случаях? Да, и правительства, модернизирующие свои арсеналы, должны делать больше, чтобы продумывать мошеннические стратегии и планировать против них. Но наибольшая ядерная опасность в войне все еще может быть обычной", — заключили авторы статьи.

Напомним, что по данным СМИ, разведка США знала о планах главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить военный мятеж в России, но скрывала разведданные от своих союзников.

Мы также писали о том, что США вели переговоры с Москвой во время военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В частности речь шла о сохранении жизней дипломатов из США, как того требуют международные нормы.