Заколот Пригожина: аналітики розповіли, чи варто було хвилюватися за ядерний арсенал РФ

За даними експертів, повстання несуть у собі ризик несанкціонованого використання ядерної зброї, однак отримати доступ до ядерної зброї РФ досить-таки складно.

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Заколот Євгена Пригожина в Російській Федерації викликав занепокоєння у США щодо несанкціонованого використання російського ядерного арсеналу. Про це пише видання Foreign Policy 30 червня.

Повідомляється, що офіційні особи США стежили за ядерними запасами РФ протягом кількох тижнів, що передували повстанню, і під час нього.

За словами аналітиків, у РФ жорстка система командування та управління, що перешкоджає використанню ядерної зброї зловмисниками, а також придбанню достатньої кількості ядерних матеріалів для її виготовлення.

При цьому заколоти створюють високий рівень невизначеності та ризику, що загрожує ядерною ескалацією. Боєголовки та їхні компоненти можна продати на чорному ринку або використати в "брудній бомбі".

Як у РФ запобігають зловживанню ядерною зброєю

Автори публікації зазначають, що командування ядерним арсеналом в Росії частково нагадує американське. Так, ядерна доктрина РФ від 2020 року передбачає, що рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент.

Експерти також зазначають, що глава держави, міністр оборони та начальник Генерального штабу, імовірно, спільно санкціонують застосування ядерних сил, проте складно точно сказати, яку роль відіграє кожен із них.

"Оскільки для російського NC2, найімовірніше, потрібно принаймні два лідери для санкціонування удару, президент або один-єдиний шахрай, найімовірніше, не може командувати російським запуском", — підсумували аналітики.

У статті також розглянуто загрозу крадіжки та використання зброї з ядерних об'єктів. За даними аналітиків, для крадіжки боєголовки цілою і неушкодженою потрібна співпраця персоналу 12 ГУ МО. Деякі боєголовки можуть саморуйнуватися, якщо не будуть введені правильні дані.

"Чи повинні ми турбуватися про шахрайських агентів і нещасні випадки? Так, і уряди, які модернізують свої арсенали, повинні робити більше, щоб продумувати шахрайські стратегії та планувати проти них. Але найбільша ядерна небезпека у війні все ще може бути звичайною", — підсумували автори статті.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот у Росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників.

Ми також писали про те, що США вели переговори з Москвою під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Зокрема йшлося про збереження життів дипломатів зі США, як того вимагають міжнародні норми.